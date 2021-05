Was Dua Lipa mit dem Terminator zu tun hat …

Was Dua Lipa mit dem Terminator zu tun hat ...

30.05.2021 20:45 Uhr

Dua Lipa hat ein neues Ding in der Mache. Ihr Label-Manager verglich ihr neues Projekt jetzt mit der legendäre Filmfigur des Terminators.

Dua Lipa (25) ist die Pop-Überfliegerin der letzten Jahre. Die junge Britin eroberte spätestens 2020 mit ihrem zweiten Album „Future Nostalgia“ die gesamte Welt.

Ihre Millionen von Fans dürfen sich freuen, denn die Musikerin soll bereits an ihrer neuen LP arbeiten.

Der Terminator der Alben

Musikprofi Joe Kentish vom Label „Warner Records“ verriet im Interview mit „Variety“, dass der 25-jährige „Don’t Start Now“-Pop-Superstar ihr drittes Album im Sinn habe.

Er versprach nicht weniger, als dass das Album der „Terminator der Alben“ wird. Und er muss es wissen, immerhin arbeitete er schon als ausführender Manager an ihrem Top-Album „Future Nostalgia“.

Dua Lipa, die Unstoppbare

Weiter lobte der Musikproduzent den legendären Durst nach mehr, mehr und noch mal mehr der Sängerin:

„Jedes Mal, wenn wir denken, dass sie jetzt mal fertig ist, droppt sie eine neue Single über eine neue Plattform. Ihre Arbeitsmoral ist legendär. Wir nutzen sie als Vorbild für andere Künstler beim Label. Und ich weiß, dass ihre Managementfirma Tap Music das auch macht.“

Quelle: giphy.com

Groß und ganz anders

Dua Lipas Tatendrang ist dermaßen ausgeprägt, dass sie „schon über Album Nr. 3, als sie Nr. 2 gerade fertig hatte“! Joe Kentish meint, sie plane „etwas komplett anderes und in großem Stil“ zu machen.

Er plauderte weiter aus dem Nähkästchen:

„Man erwartet, dass sie vielleicht eine Pause einlegen oder die Dinge anders angehen will, aber sie sagt: ‚Großartig, was kommt als Nächstes?‘ Ihr Interesse, ihr Wissen, ihr Durst, neue Dinge zu lernen und die Kontrolle über das zu haben, was sie tut, wächst und wächst. Sie nimmt sich Zeit, um das Album konzeptionell vollständig zu realisieren. Ihr Glaube an sich selbst und der Glaube, dass sie etwas völlig anderes und in großem Maßstab durchziehen kann, ist nur gewachsen.“

Mit Preisen überschüttet

Der Erfolg gibt der Musikerin recht. Erst diesen Monat wurde sie quasi mit hochkarätigen Preisen überschuttet. Sie räumte gleich zwei Trophäen bei den Brit Awards ab und brachte ihren ersten iHeart Radio-Award mit nach Hause.

Es läuft also für Dua Lipa! Und wir haben ganz und gar nicht gegen ein großartiges und baldiges Album Nr.3 einzuwenden.