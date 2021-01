15.01.2021 22:20 Uhr

Was wurde eigentlich aus Grup Tekkan?

Wir schreiben das Jahr 2006 und auf den damals noch relevanten Musiksendern Viva und Mtv taucht neben den nervigen Klingelton-Werbungen ein Song auf, den viele noch nerviger als die eigentlichen Jamba-Werbungen finden: "Wo bist du mein Sonnenlicht?"

Mit „Wo bist du mein Sonnenlicht?“ gelang dem bis dato völlig unbekannten Trio Grup Tekkan ein denkwürdiger Hit, der noch heute als wahrer Kult-Song gilt. Ismail, Selçuk und Fatih Hira aus dem pfälzischen Germersheim schafften es trotz mäßigem Talent einen Ohrwurm zu schaffen, den bis heute so ziemlich jeder mitsingen kann: Von den Kritikern zerrissen und von den Fans mit einem Augenzwinkern geliebt. So könnte man das Phänomen Grup Tekkan kurz und knackig zusammenfassen.

Einmal Star und zurück

Entstanden war der Song in einer Art Jugendtreff und mauserte sich eher zufällig zu einem wahren Internet-Hit. Schnell wurden auch Plattenfirmen und TV-Sender auf die drei Jugendlichen aufmerksam. Die Freunde wurden in große Shows eingeladen und von Sendungen wie „Viva Interaktiv“ bis hin zu Stefan Raabs „TV Total“ gekarrt. Mit dem Ergebnis, dass das extrem schräg gesungene Lied es sogar bis auf den zwölften Platz der deutschen Single-Charts schaffte.

Woraufhin die drei Nachwuchssänger ihre Jobs gekündigten, um sich ihrer musikalischen Karriere widmen zu können. Allerdings war die mindestens genauso schnell weg, wie sie gekommen war. Statt ausverkaufter Hallen und kreischender Fans landeten sie schnell wieder in der Versenkung und wurden zum Jahresende 2006 noch vom ProSieben-Publikum auf den fünften Platz der „100 nervigsten Deutschen 2006“ gewählt.

Das große Comeback fiel ins Wasser

Ursprünglich sollten Grup Tekkan im gleichen Jahr noch einen neuen Song auf den Markt bringen, allerdings erblickte der nie das Licht der Welt. Da es angeblich Unstimmigkeiten mit dem Label gab, blieb der Nachfolgesong unter Verschluss und die Künstlerverträge liefen aus.

Danach war es lange still um die Drei. Laut Medienberichten wollte das Trio 2018 – 12 Jahre später – ihr großes Comeback starten und einen neuen Song namens „Ohne Dich“ herausbringen. Ihre Comeback-Absichten erklärten die drei Germersheimer damals im Gespräch mit dem „Stern“ so: „Die Nachfrage war sehr groß. Immer wieder kamen Fragen: Was macht Grup Tekkan? Wo ist Grup Tekkan? Wir haben auch viele Anfragen von Plattenfirmen bekommen und da wir ja sozusagen eine Marke sind, wollten wir das nicht in Vergessenheit geraten lassen.“ Schließlich seien das ihren Fans schuldig. Schlussendlich wurde aber nie ein Comeback-Track veröffentlich. Warum, ist nicht übermittelt.

„Wir konnten damals nicht alleine auf die Straße“

Über ihren großen Durchbruch Anfang der 2000er sagen die Jungs rückblickend: „Wir hatten ja vor ‚TV Total‘ schon den Hype im Internet. Danach haben wir die Single gut vermarktet. Ganz Deutschland feierte den Song.“ Und weiter: „Wir waren sogar Platz 1 bei den Jamba-Klingeltönen. Wir hatten nach TV Total viele Konzerte. Unser Song ist in der ersten Woche auf Platz 12 der Charts eingestiegen. Wir konnten damals nicht alleine auf die Straße und haben nächtelang in Hotels übernachtet.“

Diese Zeiten sind aber längst vorbei und Ismail, Selçuk und Fatih mussten ihren Traum vom Popstars-Leben gegen solide Arbeitsplätze eintauschen und haben sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. „Selcuk betreibt mit seinem Bruder eine Textilproduktionsfirma, die ihre Ware in der Türkei produziert und in Deutschland vermarktet. Zudem hat er eine Shisha-Bar in Germersheim. Fatih lebt zeitweise in der Türkei und besitzt eine Cafeteria. Und Ismail ist Angestellter bei einem großen Automobilkonzern.“ (DA)