Welcher Fan will Freitag gegen Matthias Reim im Quiz-Duell antreten?

Der Pop-Schlagersänger Matthias Reim (61) ist definitiv einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Seit Jahrzehnten begeistert er seine große Fangemeinde – beispielsweise mit seinem Klassik „Verdammt, ich lieb‘ dich“. Viele seiner Anhänger träumen schon lange von einem Treffen mit ihrem Idol und deshalb rufen wir hiermit zu einem kleinen Meet & Greet auf. Mehr noch

Du bist ein Megafan von Matthias Reim, findest Dich genauso toll, bist schlagfertig und willst mit ihm in einem 90er-Schlagerquiz-Duell antreten? Außerdem bist du spontan und flexibel? Dann melde Dich bei uns!

Bewirb‘ dich einfach mit deinem Namen, Alter, Telefonnummer UND warum du gewinnen solltest per E-Mail an info@klatsch-tratsch.de. Den Gewinner werden wir morgen auslosen und benachrichtigt.

Meet & Greet am 18. Oktober

Das Quiz wird zur Veröffentlichung im Internet von unserer Partnerseite, dem Retrotainment-King „Wisst Ihr noch?“, aufgezeichnet. Die Video-Aufzeichnung findet bereits am morgigen Freitag, den 18. Oktober 2019 ab 17:30 Uhr bis circa 20 Uhr in Berlin statt. Interesse? Dann melde Dich bis spätestens Freitag 12 Uhr bei uns bitte mit immer Rückruf-Nr.! Deine Mail geht an: info@klatsch-tratsch.de. Schreib uns, warum Du Matthias treffen willst!

Der Dreh ist unentgeltlich. Anreise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten werden nicht übernommen und sind daher selbst zu tragen.