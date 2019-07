will.i.am: Black Eyed Peas-Comeback ist ein Wunder

Samstag, 6. Juli 2019 09:11 Uhr

will.i.am fand es zauberhaft, mit seinen Kollegen wieder auf der Bühne zu stehen. Der Musiker bildet die gemeinsam mit einen Kollegen Taboo und apl.de.ap die Band Black Eyed Peas und da Taboo vor einiger Zeit noch mit Hodenkrebs im zweiten Stadium kämpfte, sind es die ersten gemeinsamen Auftritte seit einer langen Zeit.

2014 unterlief der 43-Jährige eine Chemotherapie und sagte damals, dass er einfach nur auf die Bühne zurückwolle. Nun war es soweit und seine Bandkollegen feierten diesen magischen Moment mit ihm. Im Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ bei den ‘Nordoff Robbins‘ O2 Silver Clef Awards 2019’ in London sagte der 44-jährige Rapper nun:

„Gestern haben wir beim ‚Soho House Festival‘ gespielt und Taboo hat Crowd-Surfing gemacht und ich habe mich einfach daran erinnert, wie er im Krankenhaus saß mit Infusionen und Augenringen von der Chemo. Ich erinnere mich wie er sagt: ‚Ich will einfach nur wieder auf die Bühne, Mann.‘ Und ihn jetzt so zu sehen, herumhüpfend beim Crowd-Surfing, war einfach ein magischer Moment, so ‚Mann, wir haben es geschafft, Bruder, wir haben es geschafft!‘ Es war ein magischer Moment.“