Willow Smith über ihren Glatzen-Look

Willow Smith glaubt nicht, dass sie „rebellieren“ wollte, als sie sich mit 12 den Kopf kahl schor. Die heute 18-jährige Sängerin und Schauspielerin, deren Eltern Will Smith und Jada Pinkett Smith sind, wurde im zarten Alter von nur zehn Jahren mit ihrem Song ‚Whip My Hair‘ schlagartig berühmt.

Wenig später schor sie sich während der gleichnamigen Tour überraschend den Lockenkopf. Nun gestand der ‚I Am Legend‘-Star, dass er die Veränderung vornahm, weil er einfach „genug davon“ hatte und dachte, dass der Track ein Symbol dafür war, dass man tun sollte, „was auch immer“ man will.

Sie wollte tun, worauf sie Lust hatte

Es habe allerdings nichts mit ihrem Haar an sich zu tun gehabt. Der ‚InStyle‘ sagte Smith: „Ich hatte einfach genug davon; die Wahrheit, die in dem Song steckt, ist ‚Tue, was auch immer du willst‘; es hat wirklich gar nichts mit Haaren zu tun. ‚Whip My Hair‘ ist einfach ein Symbol dafür, zu tun, was auch immer man will.“

Willow gab zu, dass sie glaubt, ihr Look selbst sei eine „Rebellion“, da die Tatsache, dass sie „eine junge schwarze Frau mit natürlich aussehendem Haar“ ist, nicht den konventionellen Standards von Schönheit entspreche.

„Ich sehe anders als die Mädchen aus, die in den Magazinen und in der Modeindustrie und alledem gezeigt werden“, sagte sie. „Einfach eine junge schwarze Frau mit natürlich aussehendem Haar zu sein. Diese Dinge an sich sind eine Rebellion.“