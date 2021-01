22.01.2021 13:45 Uhr

Wincent Weiss: Das ist der erste Song aus dem neuen Album

„Wer wenn nicht wir“ heißt der nigelnagelneue Song von Popsänger Wincent Weiss. Er ist der Verbote zu seinem im Frühjahr erscheinenden dritten Album.

„Vielleicht Irgendwann“ heißt das neue Album von Wincent Weiss, das am 14. Mai veröffentlicht wird. Und es trägt eine Unmenge Kraft in sich! Die erste Single „Wer wenn nicht wir“ erscheint heute und erzählt von der Bedeutung der wichtigsten Personen im Leben.

„Ich habe gerade in der letzten Zeit wieder Mal gemerkt, wie wichtig Freundschaften sind und auch, dass man mit den richtigen Menschen genau durch diese und alle anderen harten Zeiten im Leben kommt“, erklärt Weiss, der übrigens am 21. Januar seinen 28. Geburtstag feierte.

Das dritte Album wird sehr persönlich

Wincent Weiss selbst seinen Fans auf Instagram Anfang Januar Details zu seinem kommenden Album: „Ich hab’s ja hier und da schon in Interviews verraten, dass das 3. Album sehr persönlich wird und ich in den Songs all die Gefühle der letzten Jahre aufgeschrieben hab – und da gehören eben auch mal die schlechten zu. Wie bei jedem von uns. In einer Zeit, in der jeder online nur die Highlights seines Lebens zeigt, dachte ich, ist es umso wichtiger einfach mal alle Facetten zu zeigen. Ich nehme euch also quasi mit in mein Notizbuch der letzten Jahre und freu mich auf die Albumreise, die ab jetzt beginnt.“