Wincent Weiss: Das ist sein neues Video „Kein Lied“

Pünktlich zum Nikolaus hat Wincent Weiss seine Fans mit der brandneuen Single „Kein Lied“ überrascht, nun hat auch das offizielle Video zum Song Premiere gefeiert.

Aufgenommen wurde der Clip zum emotionalen Song bei Wincents ausverkaufter Show am 03. Dezember in der Barclaycard Arena in Hamburg. Im Rahmen der gerade beendeten „Irgendwie Anders“-Tour hat der 26-Jährige in 15 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeden Abend mehrere tausend Fans begeistert.

Quelle: instagram.com

„Überall da, wo du Liebe gibst“

2019 war ein ganz besonders Jahr für Wincent Weiss: Mit dem Ende März veröffentlichten zweiten Album „Irgendwie Anders“ konnte der Popstar seine Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre ohne Unterbrechung fortsetzen.

Das Album schoss direkt auf Platz 2 der Deutschen Album-Charts, die Singles „Kaum Erwarten“ und der jüngst veröffentlichte Track „Einmal im Leben“ avancierten zu Dauerbrennern in den Radiocharts und Playlisten.

Wincent wurde mit dem begehrten Medien- und Publikumspreis „Goldene Henne“ in der Kategorie „Musik“ ausgezeichnet und erhielt nur wenige Tage später den „Goldene Kamera Digital Award“, ebenfalls in der Kategorie Musik.

„Eine sehr krasse und schöne Erfahrung“

Sein Debut-Album „Irgendwas Gegen Die Stille“ wurde für über 200.000 verkaufte Exemplare mit Platin ausgezeichnet, im Frühjahr begeisterte er das Publikum beim Song-Tauschkonzert „Sing Meinen Song“ auf VOX.

Zigtausende Fans jubelten ihm auf Festivals und natürlich bei seinen eigenen Konzerten auf zahlreichen Bühnen der Republik zu und erlebten einen perfekten Entertainer und gewachsenen Musik-Star! Wincent selbst sagt:

„Ich habe noch nie in meinem Leben so intensiv die Erfahrung gemacht, dass überall da, wo du dich öffnest, du selbst bist, dich nicht verstellst… Überall da, wo du Liebe gibst, diese Liebe tausendfach zurückkommt. Das war und ist immer noch eine sehr krasse und schöne Erfahrung“.