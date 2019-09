Wincent Weiss: Das ist seine neue Single „Einmal im Leben“

Wincent Weiss steckt momentan schon mitten in den Vorbereitungen für seine große Arena-Tour im November, parallel ist der Sänger aber auch fleißig am Studio und arbeitet an neuen Songs.

Das erste Ergebnis hat der 26-Jährige heute veröffentlicht: Die neue Single „Einmal im Leben“ ist eine Hymne der Selbstliebe. Denn mit den Worten “Du bist perfekt, so wie du bist” und “Dich gibt es nur einmal im Leben” versichert er ausdrucksstark, dass wir genug sind, so wie wir sind.

Hier kann man die neue Single „Einmal im Leben“ anhören. Übrigens ist Wincent heute Abend auch im TV sehen: Er präsentiert seinen Song in der Publikumspreisgala „Goldene Henne“ in Leipzig.

Wincent Weiss kann auf ein bisher sehr bewegtes Jahr 2019 zurückblicken. Die Teilnahme am diesjährigen VOX-Quotenhit “Sing Meinen Song”, einen Platz 2 Album Chart Entry für sein zweites Album “Irgendwie Anders”, die daraus ausgekoppelten Hit-Singles “An Wunder”, “Hier Mit Dir” und “Kaum Erwarten” und dazu noch eine umjubelte Sommer Festival Tour.

Der brandneue Song reiht sich also mühelos in sein bisheriges Gesamtwerkt ein und schlägt zugleich das nächste Kapitel des Musikers auf.

Tourdaten

14.11.2019 Nürnberg, Arena Nürnerberger Versicherung

15.11.2019 Wien, Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer

16.11.2019 München, Zenith [Ausverkauft]

18.11.2019 Berlin, Max-Schmeling-Halle

19.11.2019 Leipzig, Arena Leipzig

21.11.2019 Hannover, Swiss Life Hall [Ausverkauft]

22.11.2019 Dortmund, Westfalenhalle

23.11.2019 Freiburg, Sick-Arena, Messe Freiburg

25.11.2019 Frankfurt, Jahrhunderthalle Frankfurt [Ausverkauft]

26.11.2019 Zürich, Samsung Hall

28.11.2019 Trier, Arena Trier

29.11.2019 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle [Ausverkauft]

30.11.2019 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

02.12.2019 Münster, Messe+Congress Centrum Halle Münsterland

03.12.2019 Hamburg, Barclaycard Arena