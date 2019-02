Wincent Weiss: „Ich bin nicht doof!“

Samstag, 9. Februar 2019 18:23 Uhr

Der 26-jährige Musiker Wincent Weiss startete vor einiger Zeit mit seiner Musik erfolgreich durch. Mittlerweile gehört er zu den größten Newcomern des deutschen Musikbusiness. Doch jetzt hat er auf Instagram verraten, dass er einen fatalen Fehler begangen hat.

Kurz zuvor hatte er sich noch über sein neues Handy gefreut: „Ich hab ein neues iPhone bekommen, weil die Scheibe kaputt war und die kein Ersatzgerät hatten! Dann haben die gesagt, ich soll ein Backup machen. Da hab ich gesagt: ‚Alles klar, mach ich! Ich bin ja nicht doof!’“

Quelle: instagram.com

Doch dann kam laut ‘Mix1’ alles anders: „Ich hab vergessen, bei ‚Fotos‘ das Häkchen zu machen, dass die in die iCloud geladen werden sollen! Also sind 12.000 Fotos und Videos weg. Komplett gelöscht, ich krieg die niemals wieder! Also bin ich doch doof.“