Wincent Weiss meldet sich mit emotionalem Video zurück

Freitag, 15. Februar 2019 17:21 Uhr

Um die Wartezeit auf sein neues Album „Irgendwie Anders“ zu verkürzen, das am 29.03. veröffentlicht wird, präsentiert Wincent Weiss heute seinen emotionalen neuen Song „Pläne“. In diesem sehr persönlichen neuen Track beschäftigt sich Wincent mit dem Ende einer Beziehung und den zerbrochenen Wünschen und Hoffnungen, die mit einer Trennung einhergehen.

„Was ist mit wieder in den Norden ziehen?/ Zurück zu Freunden und Familie und wieder mal das Meer zu sehen?/ Unser Traum vom Leben, Zeit für uns, Du wolltest doch meinen Ring an deinem Finger/ Wir wollten doch ein Haus und zwei Kinder/ Und dann an allen Tagen nebeneinander aufwachen bis zum Schluss.

Zusammen mit dem Release des neuen Songs gibt es natürlich auch ein dazugehöriges Musikvideo, in dem sich Wincent Weiss in einem zurückgenommenen Setting von seiner verletzlichen Seite zeigt.

Mächtig was los!

Das neue Album „Irgendwie Anders“ ist der Nachfolger von Wincents 2017 veröffentlichten Debütalbum „Irgendwas Gegen Die Stille“, das es bis auf Platz 3 der deutschen Charts geschafft hat und im vergangenen Jahr mit Platin ausgezeichnet wurde.

Mit Hits wie „Musik Sein“ (ebenfalls mit Platin ausgezeichnet), „Feuerwerk“ und „An Wunder“ hat sich der gebürtige Eutiner in kürzester Zeit eine riesengroße Fangemeinde erspielt, die er auch auf seinen ausverkauften Tourneen quer durchs Land begeistert hat. Auch die Songs von „Irgendwie Anders“ wird Wincent natürlich auf großer Tour live präsentieren.

Neben all dem steht für Wincent auch noch die Teilnahme bei der neuen Staffel der erfolgreichen VOX-Serie „Sing meinen Song“ an, für die Wincent im Frühjahr nach Südafrika reisen wird, um dort das Tauschkonzert mit Gastgeber Michael Patrick Kelly sowie den anderen Teilnehmern Milow, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jennifer Haben und Jeanette Biedermann aufzunehmen. Die nächsten Monate werden also definitiv sehr spannend für den 26-Jährigen!