Wo war Michael Wendler?

Montag, 13. Mai 2019 08:12 Uhr

Schlagersänger Michael Wendler fehlte beim Megapark-Opening. Der 46-Jährige gehört eigentlich mittlerweile zur Stammbesetzung am Ballermann.

Während seine Kollegen jetzt die Eröffnung des berühmten Megaparks gefeiert und ihre Songs zum Besten gegeben haben, blieb er der Veranstaltung in diesem Jahr fern. Gestern am 12. Mai läuteten Ballermann-Stars wie Willi Herren oder Mickie Krause in den frühen Morgenstunden die Partysaison vor tausenden Fans ein.

Sowohl Partyfans, als auch die Entertainer selbst fiebern jedes Jahr auf dieses Event hin. Während auch der große Jürgen Drews (74), der selbsternannte „König von Mallorca“ es sich nicht nehmen ließ gegen Mitternacht für Stimmung in dem Ballermann-Club zu sorgen, war von einem keine Spur: Michael Wendler. Angeblich soll sich der einstige Dschungelcamp-Kandidat nicht mehr vor die Zuschauer dort trauen.

Letztes Jahr verhöhnt

Laut einem Bericht der ‚Bild‘-Zeitung habe der Wendler abgesagt, da er beim letzten Megapark-Opening vom Publikum verhöhnt wurde und zahlreiche Buhrufe über sich ergehen lassen musste. Auch ein anderer Ballermann-Star glänzte mit seiner Abwesenheit bei dem Riesen-Event: Matze Knop zum Beispiel. Der 44-Jährige, der dort als DJ Hacke seit Jahren zur Stammbesetzung der Partyinsel gehört, fehlte beim Saisonstart ebenfalls. Laut Informationen der Zeitung soll den Veranstaltern seine Gage von 5000 Euro zu hoch gewesen sein.