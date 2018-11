Wolfgang Petry: Das ist sein neuer Song

Montag, 12. November 2018 16:13 Uhr

Wolfgang Petry (67) will es noch mal wissen und meldet sich mit neuer Single zurück. Die trägt den treffenden Titel „Wir machens nochmal“. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt …

„Wir machens nochmal“ so heißt die zweite Single aus dem lang erwarteten neuen Schlageralbum „Genau Jetzt!“ von Wolfgang Petry, das Ende des Monats auf den Markt kommt.

Der Titel des eingängigen Freundschaftssongs ist die neue kreative Leitmaxime des nordrhein-westfälischen Musikers und bringt es auf den Punkt: Wolfgang Petry feiert eine triumphale Rückkehr zum deutschen Schlager.

„Ich will schnell und lange leben“

Seine beispiellose Musikkarriere erklärte Petry im Jahr 2006 vorerst für beendet. Ab 2014 ließ er in unregelmäßigen Abständen von sich hören und veröffentlichte mit „Einmal Noch!“ eine Sammlung mit Neuinterpretationen ausgewählter Stücke, präsentierte sich auf dem 2015er Nr.1 Album „Brandneu“ von einer ungewohnt rockigen Seite und überraschte das Publikum Ende letzten Jahres unter dem Künstlernamen Pete Wolf mit einem komplett englischsprachigen Blues- und Country-Album.

„Genau jetzt!“

Mit „Genau jetzt!“ knüpft Wolfgang Petry heute wieder da an, wo er vor genau zwölf Jahren aufgehört hat: Handgemachte, unverschnörkelte Schlagersongs mit Herzblut, Tiefgang und in einigen Fällen auch mit Ohrwurmcharakter!

Auf seinem neuen Album strotzt der 67-jährige Sänger vor positiver Energie und in seinen Texten singt er Klartext, so wie im Titelsong: „Ich will schnell und lange leben. Ich will laut und länger lachen. Wenn ich will mach ich ’ne Pause und dann lass ich’s wieder krachen. Genau hier, genau jetzt!“