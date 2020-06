Wunderkind Keedron Bryant veröffentlicht „I Just Wanna Live“

Jede Bewegung, jeder Protest verbreitet sich auch über Musik, dessen Text und Melodie die Gefühle Tausender Menschen in einzartiger Weise wiedergibt. Auch bei den aktuellen #BlackLivesMatter Protesten spielt Musik eine große Rolle.

Warum? Weil sie ein geeignetes Mittel darstellt, die über Jahrhunderte hinweg angestaute Wut des allgegenwärtigen Rassismus schwarzer Menschen in den USA und auf der ganzen Welt zu verarbeiten.

Eine Minute, die unter die Haut geht

Dies ist nun dem erst 12 Jahre alten Keedron Bryant in atemberaubender Weise gelungen. Ein Tag nach dem grausamen Mord an George Floyd veröffentlichte er eine einmüntige Acapella Aufnahme des von seiner Mutter geschriebenen Songs „I Just Wanna live“ auf seinen Social-Media Kanälen – nur seine gefühlvolle Gospel-Stimme und die Textzeilen, die unter die Haut gehen: “ I Just Wanna Live / God protect me / I’m a young black man / doing all that i can / to stand“.

Binnen drei Wochen wurde der Song allein auf Instagram mehr als drei Millionen Mal angeschaut – Prominente wie Barack Obama, LeBron James, Eva Longoria oder Janet Jackson teilten sein Video und nationale, sowie internationale Medien verhalfen Keedron zu einem überwältigendem Echo: So war er unter anderem bei der Ellen-TV-Show zu Gast sowie bei CNN oder Le Monde und jüngst auch mit dem Traumgespräch im Zeit Magazin vertreten.

Studioversion von veröffentlicht

Am vergangenen Freitag, dem 19. Juni, Juneteenth, dem Gedenktag zum Ende der Sklaverei, ist nun eine Studio-Version des Protestsongs der Bewegung erschienen, die Keedron’s ohnehin schon vollkommen anmutende Version würdig instrumentalisiert. Zu seiner einnehmenden Stimme reiht sich nun ein langsamer, von Dem Jointz (Rihanna, Brandy, Anderson .Paak) produzierter Soul-Beat und hievt den viralen Hit jetzt schon auf ein Stück Musikgeschichte.

Denn obwohl er erst 12 Jahre alt ist, ist er sich die Bedeutung von Musik jederzeit bewusst: „Ich möchte meiner Generation Mut machen, ihre Stimme zu erheben, ohne Angst, ohne Hass“, sagte er kürzlich dem Zeit Magazin. Mit „I Just Wanna Live“ ist ihm das nicht nur gelungen, sondern es geht für ihn auch ein Traum in Erfüllung. Geboren und aufwachsend in Jacksonville im US-Staat Florida, will er, seit er Denken kann, singen und die Musik dafür nutzen, Menschen zu bewegen. Das liegt wohl in der Familie: Sowohl Mutter, als auch Vater sind Pfarrer und so kam es, dass Keedron von klein auf mit Gospel-Musik in Berührung kam und sich schon mit den Größen des Genres die Bühne geteilt hat. Nun ist er auf dem besten Weg, selbst eine Musikgröße zu werden.

Alle Erlöse der Single spendet Warner Records an die National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).