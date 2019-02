„Yo! MTV Raps“: Legendäre TV-Show kommt nach Deutschland

Donnerstag, 7. Februar 2019 19:33 Uhr

„Yo! MTV Raps“ ist zurück! Die Musikshow aus den 80ern und 90ern gehört zu den legendärsten Hip-Hop-Formaten aller Zeiten und prägte die weltweite Rap-Kultur.

30 Jahre nach der ersten Ausstrahlung holt MTV die Show nach Deutschland und schafft damit eine Bühne für lokale Stars und Rap-Talente, die sich einreihen in eine legendäre Gästeliste von Legenden wie Wu-Tang Clan, Tupac und Notorious B.I.G.. Und mit YO! MTV RAPS kehrt eine weitere MTV-„Legende“ zurück: Palina Rojinski. Zusammen mit Szene-Original MC Bogy lädt sich die Moderatorin reihenweise Hip-Hop-Größen ins Studio.

Er kommt von den harten Straßen Westberlins, sie ging durch die harte Schule von Joko und Klaas: MC Bogy ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Hip-Hop-Szene und ein echtes Original, das alle Höhen und Tiefen des Games kennt.

Start Mitte März

Rap-Größen wie Sido, Kool Savas und Kollegah gaben sich in seinem Wohnzimmer bereits die Klinke in die Hand, um in seinen unverwechselbaren Interviews auf der legendären Couch Rede und Antwort zu stehen. Palina kam ja einst „straight outta Leningrad“ bevor sie die deutschen TV-Bildschirme bei MTV, VIVA und schließlich ProSieben und gelegentlich auch die Plattenteller als DJ eroberte. Als Moderatorin, Schauspielerin, Reporterin und eben DJ ist sie die Vielseitigkeit in Person und kennt nebenbei die Hip-Hop-Welt sowohl vor als auch hinter den Kulissen.

Der Start der Show in Deutschland bietet der neuen Hip-Hop-Generation eine Plattform, um ihre Leidenschaft zu teilen: Palina und MC Bogy sprechen mit exklusiven Gästen über alle interessanten Themen der Rap-Musik, Hip-Hop-Kultur, den Lifestyle und über alles, was Behind the Scenes passiert. Zwei spektakulären Live-Performances in jeder Show sollen für Gänsehaut-Momente sorgen.

Premiere von YO! MTV Raps ist am 16. März 2019 um 22 Uhr, ab dann werden die Episoden jeden Samstagabend um 22 Uhr auf MTV im deutschen Free-TV gezeigt.