Yola: Wird sie das nächste große Soul-Ding?

Freitag, 1. Februar 2019 00:23 Uhr

Newcomerin Yola hat sich mit ihrer unverwüstlichen Leidenschaft für Soul- und Countrymusik ihren ganz eigenen Weg gebahnt und nun will sie es wissen: Am 22. Februar erscheint ihr Debütalbum „Walk Through Fire“. Für das sie sich Hilfe hinter den Reglern von Grammy-Gewinner Dan Auerbach (The Black Keys) geholt hat.

Dan Auerbach, der das Album produziert hat, kommentiert zur Platte: „Als ich Yola traf, war ich augenblicklich beeindruckt. Ihre Ausstrahlung erfüllt den ganzen Raum, ganz so wie ihre Stimme … sie hat die Fähigkeit, sowohl aus voller Kehle als auch flüsternd leise zu singen und das ist ein wahres Geschenk. Jeder im Studio war sofort von ihr hingerissen.“

Sie ging durch die Hölle

Yola – mit bürgerlichem Namen Yolanda Quartey – stammt aus einer Kleinstadt bei Bristol im UK. Sie wuchs in Armut und mit Eltern auf, die ihr jegliches Musizieren strikt untersagten. Später wurde sie obdachlos, lebte auf den Straßen Londons und erlitt zudem eine stressbedingte Stimmlosigkeit.

Yola überwand diese Herausforderungen und baute sich einen erfolgreichen Nebenerwerb als Songschreiberin auf und wurde sogar für eine kurze Zeit Teil der britischen Band Massive Attack. Sie war außerdem die Haupt-Songschreiberin und Frontfrau von Phantom Limb, mit denen sie Konzerte für Künstler wie James Brown und Dr. John eröffnete, bevor sie ab 2016 eine Solokarriere verfolgte. Ihre stimmliche Kraft wird dabei immer wieder mit Etta James oder Marvis Staples verglichen.