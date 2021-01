04.01.2021 06:50 Uhr

„You’ll Never Walk Alone“-Sänger Gerry Marsden: Liver pool trauert

Gerry Marsden ist tot. Der britische Sänger, der durch die Fußball-Hymne "You'll Never Walk Alone" berühmt wurde, starb im Alter von 78 Jahren.

Der britische Sänger Gerry Marsden ist im Alter von 78 Jahren gestorben (wir berichteten). Das teilte seine Familie der britischen Nachrichtenagentur PA mit. „Gerry starb heute nach kurzer Krankheit, die in keiner Weise mit Covid-19 in Verbindung stand. Seine Frau, Töchter und Enkelkinder sind am Boden zerstört“, heißt es in dem Statement.

Marsden wurde 1942 in Liverpool geboren. 1959 gründete er gemeinsam mit Bruder Freddie die Band Gerry and the Pacemakers. Frontmann Gerry Marsden und seine Band wurden durch Hits wie „How Do You Do It“, „Don’t Let The Sun Catch You Crying“, „Ferry Cross the Mersey“ oder „You’ll Never Walk Alone“ berühmt. Mit letzterem Song, der aus dem Musical „Carousel“ stammt, erschufen sie eine besondere Fußball-Hymne.

FC Liverpool trauert auf Twitter

Die Fans des FC Liverpool machten sich den Song zu Eigen und singen das Lied bis heute als Hymne ihres Klubs in Stadien. „Mit großer Trauer erfahren wir von Gerry Marsdens Tod“, schrieb der FC Liverpool auf Twitter. „Gerrys Worte werden für immer bei uns sein. You’ll Never Walk Alone.“ Marsden hatte das Lied 2019 neu aufgenommen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des staatlichen britischen Gesundheitsdienstes NHS während der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Auch Musikerkollege und Beatles-Star Paul McCartney (78) nahm auf Twitter Abschied: „Gerry war ein Freund aus unseren frühen Tagen in Liverpool. Er und seine Gruppe waren unsere größten Rivalen in der lokalen Szene. Seine unvergesslichen Auftritte von ‚You’ll Never Walk Alone‘ und ‚Ferry Cross the Mersey‘ bleiben vielen Menschen als Erinnerung an eine freudige Zeit in der britischen Musik im Herzen. Gerry, ich werde dich immer mit einem Lächeln in Erinnerung behalten.“

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing. Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ?? pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

Gerry was a mate from our early days in Liverpool. He and his group were our biggest rivals on the local scene. His unforgettable performances of You’ll Never Walk Alone and Ferry Cross the Mersey remain in many people’s hearts as reminders of a joyful time in British music… pic.twitter.com/t1COAIwZVM — Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 3, 2021

(jom/spot)