Zara Larsson hatte die Qual der Wahl

Zara Larsson musste sich innerhalb der letzten Jahre von Liedern verabschieden, die es nicht auf ihre Alben schafften. Die 22-jährige Musikkünstlerin wird ihre neue Single ‚Like It Is‘, die eine Kollaboration mit Kygo und Tyga ist, am Freitag (27. März) veröffentlichen.

Auf die Frage, ob es schon einmal vorkam, dass sie sich von Songs verabschieden musste, enthüllte die blonde Schönheit der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Genau, das habe ich ein paar Mal getan. Es ist so traurig, wenn man an all die Songs denkt, die niemals veröffentlicht werden. Ich habe vielleicht zwei oder drei, die es schafften, doch von den meisten der Lieder habe ich mich verabschiedet. Ich bezweifle, dass die [2019 Single] ‚All The Time‘ es auf die Platte schaffen wird.“

Sie ist Kompromiss eingegangen

Zara Larsson fügte hinzu: „Ich denke, dass ich ein bisschen experimentiert habe und auch einige Kompromisse einging und versuchte, herauszufinden, in welche Richtung wir damit gehen. Ich möchte den Leuten meine Stimme zeigen.“ Die schwedische Musikerin brachte ihre Single ‚All the Time‘ in Juni letzten Jahres an ihre Fans und fünf Monate später folgte der Track ‚Invisible’.