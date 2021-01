11.01.2021 21:15 Uhr

Zayn Malik: Megastar und Fashion-Ikone mit neuem Album „Nobody Is Listening”

Zayn Maliks neue Single „Vibez“, ist die zweite Auskopplung seines dritten Studioalbums „Nobody Is Listening“, das Mitte Januar erscheint und ab sofort vorbestellt werden kann.

Zeitgleich erschien das offizielle Video des Songs in dem sich Zayn in einer One-Man-Style-Show präsentiert. Regie führte Ben Mor, der u.a. für die Black Eyed Peas gearbeitet hat. Produziert wurde der Clip von London Alley.

In dem Video wechselt Zayn fließend zwischen verschiedenen Theatersets und Umfeldern – am Schluss ist er Zuschauer seiner eigenen Show: Der Clip fügt sich ein in eine ziemlich beeindruckende Sammlung – seine Videos haben mittlerweile mehr als 3,6 Mrd. Youtube Views. „Vibez” ist der Nachfolger von Zayns letzter Single „Better”, die mittlerweile über 105 Millionen Streams über alle Plattformen hinweg eingesammelt hat – das Video zur Single stand bereits nach nur 10 Minuten bei etwa 500.000 Aufrufen und hat bis heute weit über 8 Millionen Views.

Beeindruckende Karriere

Als erstem Briten überhaupt gelang es Zayn Malik, mit seinem von den Kritikern gefeierten Debütalbum „Mind Of Mine” gleichzeitig Platz eins der US- und UK-Charts in der ersten VÖ-Woche zu erreichen. Die Lead Single des Albums „Pillow Talk“ erreichte in 68 Ländern Platz 1 der Charts und wurde erst kürzlich in die Billboard Liste „Songs That Defiend the Decade“ aufgenommen.

Sein Folgealbum „Icarus Falls“ begeisterte seine Fans und sammelte in weniger als einem Jahr weltweit über 5 Mrd Streams ein – für jeden Künstler eine riesige Auszeichnung.

„Most Stylish Man“

Neben seinen Soloerfolgen arbeitete Zayn bereits mit vielen verschiedenen Künstlerin zusammen, darunter Taylor Swift und Sia. Zuletzt lieh er Shaed für „Trampoline“ seine Stimme – der Track wurde mit einem iHeart Music Award „Best Remix“ ausgezeichnet.

Über seine Arbeit als Musiker hinaus entwickelte sich Zayn zu einem der größten Fashion Icons der Musikszene. Er zierte Cover von Highsnobiety bis zu Vogue und wurde von GQ bei den GQ Man Of The Year Awards als „Most Stylish Man“ ausgezeichnet. Bei den American Music Awards erhielt er die Auszeichnung „New Artist of the Year“, von Billboard wurde er zum „Top New Artist“ gekürt.

Zayns neues Album „Nobody Is Listening” erscheint am 15. Januar 2021 via RCA Records. Pünktlich zum Start des Album gibt’s auch aufregende neue Fotos.