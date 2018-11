Zayn Malik: Neues Album in Reichweite!

Freitag, 30. November 2018 13:10 Uhr

Zayn Malik hat das Erscheinungsdatum seines neuen Albums verraten. Der 25-jährige Sänger, der bis 2015 Teil der Boyband One Direction war, brachte im März 2016 sein Solo-Debütalbum ‚Mind of Mine‘ heraus.

Nun, mehr als zwei Jahre später, hat das Warten für die Fans endlich ein Ende: Der Brite wird seine zweite LP ‚Icarus Falls‘ am 14. Dezember, also in zwei Wochen, veröffentlichen. Auf Twitter postete Zayn am heutigen Freitag (30. November) einen 22 sekündigen Clip seines neuen Tracks ‚Rainberry‘ und gab damit bereits einen Vorgeschmack auf den Sound des Albums.

Dazu postete Links zu diversen Download-Portalen, auf denen die Fans die Platte schon jetzt vorbestellen können. ‚Icarus Falls‘ wird sage und schreibe 27 Tracks enthalten, darunter auch die Songs, die Zayn im Laufe der letzten Monate veröffentlicht hat wie ‚Let Me‘, ‚Sour Diesel‘, ‚Entertainer‘ und ‚Fingers‘.

Auch Kollabos auf dem Album

Auch seine letzten zwei Kollaborationen ‚No Candle No Light‘ feat. Nicki Minaj und ‚Too Much‘ feat. Timbaland werden auf ‚Icarus Falls‘ zu hören sein. Die Fans reagierten begeistert auf die aufregende Ankündigung des Frauenschwarms und überschlugen sich unter seinem Tweet mit Kommentaren. „Ich bin so stolz auf dich. Du verdienst nur das Allerbeste und ich bin mir sicher, dass dieses Album viele tolle Dinge mit sich bringen wird“, lobte ein User. Ein anderer schrieb: „Deine Kreativität ist nur wenige Wochen davon entfernt, die Herzen von uns allen zu erobern. Wir werden für immer Fans deiner Musik sein.“