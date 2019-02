Zedd tut sich mit Katy Perry zusammen und so hört es sich an

Donnerstag, 14. Februar 2019 21:48 Uhr

Zedd hat einen Teaser aus seiner Zusammenarbeit mit Katy Perry geteilt. Der 29-Jährige teilte auf Twitter einen 30 Sekunden langen Ausschnitt aus seinem bevorstehenden Musikvideo, wo man ihn auf einem Laufband rennen sieht, während Katy Perry sagt: „What do you see here? Define obsession, define normal, define love. (Was siehst du hier? Definiere Besessenheit, definiere normal, definiere Liebe.)“

Der EDM-Künstler betitelte den Clip mit den Worten „ZEDD & @KATYPERRY – ‚365‘ Aktiviert sich in 12 Stunden http://zedd.me/365IsComing #365AllTheTime.“ Nachdem man auf den Link in dem Tweet klickt, wird man zu einem Screenshot weitergeleitet. Auf diesem ist eine animierte Version der Freundin von Orlando Bloom und dem deutsch-russischen Musikproduzenten in einem Bett zu sehen, mit dem Untertitel: „Ich fühle mich sexy“.

„Ich wollte schon immer einen Song mit ihr aufnehmen“

Es wurde als erstes davon berichtet, dass die beiden Musiker für ein Lied kooperieren, als der Chartspitzen-DJ, der schon mit Liam Payne, Alessia Cara und Maren Morris arbeitete, verriet, dass das Duo schon im Studio war, während er die ‚Part of Me‘-Hitmacherin auf ihrer ‚Witness World Tour‘ in Australien und Neuseeland letzten Sommer begleitete.

Quelle: instagram.com

Der EDM-Star erzählte dem australischen Radio-Moderator Smallzy in einem Video-Interview: „Ich bin immer relativ offen mit dem Fakt umgegangen, dass ich eine Menge Musik mit Leuten mache. Es wird manchmal nicht veröffentlicht, aber wir arbeiten immer. Ich wollte schon immer einen Song mit ihr aufnehmen, also wenn wir Glück haben, dann stellen wir den Song fertig und er kommt raus.“