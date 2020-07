Spinnt Elon Musk jetzt auch?

Samstag, 25. Juli 2020 18:48 Uhr

Elon Musk war schon immer ein unberechenbarer Typ. Aber nach diesem Tweet muss man sich ernsthaft fragen, ob der Unternehmer gerade in Richtung Crayzy Town abdriffet.

Tritt Elon Musk (49) in die Fußspuren seines Kumpels Kanye West (43)? Den Unternehmer und den Musiker verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Sie sehen sich jeweils als Visionäre und haben definitiv Großartiges in ihrem Feld geleistet.

Beide haben aber auch einen ausgeprägten Hang zur Exzentrik. Zudem weiß man bei Musiker Kanye West, dass bereits vor vier Jahren eine bipolaren Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde und bei Elon Musk vermutet man dies ebenso stark.

When you go to your boys house and you’re both wearing orange ? pic.twitter.com/IyPOdEKaVY

— ye (@kanyewest) July 1, 2020