Benee: Jetzt erobert der TikTok-Star auch die Charts

Nachdem die 20- Jährige Benee mit ihrem Ohrwurm „Supalonely“ zuerst TikTok und dann auch Platz 1 der Airplay- Charts in Deutschland erobert hat, geht es jetzt in den USA weiter: Dort trat Benee gestern Abend in der legendären Late Night Show von Jimmy Fallon auf.

Doch nicht nur in Fallons berühmter Show, auch weltweit kam der Song unfassbar gut an. Das Musikmagazin „Rolling Stone“ beschrieb „Supalonely“ als perfekte Alt-Pop Quarantäne-Hymne.

Von der Provinz an die Spitze

Eine ruhigere Variante der Hit- Single veröffentlichte Benee unter dem Namen „Lownely“. Aufgewachsen ist Benee in dem neuseeländischen Vorort in Auckland.

2018 feierte sie mit der Single „Soaked“ ihren ersten großen Erfolg. Die Single erreichte Platz 14 der neuseeländischen Single Charts. Im letzten Jahr veröffentlichte die Newcomerin zwei EPs: „Fire on Marzz“ und „Stella & Steve“ – eine Mischung aus Indie- Pop und RnB.

Seitdem wurde sie mit dem New Zealand Music Award 2019 ausgezeichnet und gewann gleich in vier verschiedenen Kategorien: Single of the Year, Best Solo Artist, Breakthrough Artist of the Year und Best Pop Artist.

Zuletzt wurde Benee auch für einen Grammy nominiert.