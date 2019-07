Dari: Schafft es dieser Ex-Profi-Fußballer so in die Charts?

Donnerstag, 25. Juli 2019 21:50 Uhr

Auch wenn Dari (35) musikalisch noch als absoluter Newcomer zählt, ist der Kölner dennoch kein unbeschriebenes Blatt: Denn in den letzten Jahren war der Fitness-Freak auch Profi-Kicker beim Drittligisten Fortuna Köln, doch mehrere Verletzungen zogen ihm einen Strich durch die Rechnung und er wendete sich seiner anderen großen Leidenschaft zu: Der Musik.

Nun hat er es auf die Charts abgesehen und schickt mit „An deiner Seite“ eine Ode an die Freundschaft in die Welt. Über den Song sagt der 35-Jährige: „Wahre Freunde sind immer für einen da, nicht nur wenn alles perfekt läuft. Deshalb habe ich diesen Song über die Liebe zwischen zwei Freunden geschrieben, die genau wegen all der Fehler und Macken, die jeder von uns hat, so besonders ist.“

Das Leben im Tagebuch

Nach der Power-Piano Liebeserklärung „Ideal“ zeigt Dari hier nun eine gefühlvolle Facette seines kommenden Debütalbums „VLI“, welches am 02. August erscheinen wird. ‚Inspire‘ ist in Form eines seiner Tattoos auf seiner Schreibhand verewigt und mit diesem Leitgedanken macht er auch vor sich selbst nicht halt. Jeden Tag führt Dari eine Art Logbuch, in dem er notiert wofür er dankbar ist, wem er im Laufe des Tages hat helfen können und was er selbst besser machen kann.

Quelle: instagram.com

Der Gute hat verstanden, dass man nur bekommen kann was man gibt. Nicht selten kommen in diesem Verfahren Songideen zum Vorschein, ganz sicher aber ist es einer der Gründe warum seine Musik so persönlich ist: sie ist inspiriert. Und er inspiriert andere. In 10 Songs hat sich Dari sehr persönliche Themen, aber auch motivierende und optimistische Geschichten von der Seele geschrieben und in Popsongs gegossen.

Und welcher Freund ist nicht stolz, wenn er die Zeilen „An deiner Seite find ich meinen Frieden, an deiner Seite bin ich daheim, was ich fühl‘ an deiner Seite, begreifen sie nicht mal in hundert Jahren…“ geschenkt bekommt?