Justin Philipp: Das ist der neue Schützling von Culcha Candela

Newcomer Justin Philipp veröffentlicht mit „Fliegen wenn du lachst“ sein Musikvideo zur neuen Single. Er ist das zweite Signing des noch jungen Labels MNF (Meine Neuen Freunde) von Culcha Candela-Mitglied Mateo.

Der 19 jährige Berliner gilt als vielversprechender Newcomer, der sowohl Skills im Rap als auch im Gesang mitbringt. Der Singer/Songwriter kann Menschenmengen in kürzester Zeit nur mit seiner Gitarre und der markant tiefen Stimme begeistern.

„Manchmal bin ich down, manchmal bin ich high“

„Fliegen wenn du lachst“ ist seine erste Veröffentlichung und dabei klingt JP bereits so, als wäre er ein alter Hase, denn er macht bereits seit seinem 6. Lebensjahr Musik. Nun allerdings zum ersten Mal mit richtigem Deal im Gepäck und fetter Produktion von H.anna M.ontana, einer der vielseitigsten Produzentinnen, die Deutschland aktuell zu bieten hat.

„Manchmal bin ich down, manchmal bin ich high. Manchmal geb ich auf, dann kommst du vorbei!“ Für dieses Jahr ist noch mindestens eine weitere Veröffentlichung von ihm geplant. Nächstes Jahr folgen dann Liveshows und das Debütalbum. Er hat also viel vor, wie er auch in seinem Song sing: „Zuviel Zeit hier unten am Boden verbracht, ich glaub, ich kann fliegen wenn du lachst!“