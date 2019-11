Lou Asril: Wird dieser Boy das nächste große Ding in 2020?

Lou Asril gilt als Shootingstar des österreichischen Pop-Biz. So einfach und klar die Botschaft von ihm ist, so stark ist sie in seiner bisher persönlichsten und kraftvollsten Veröffentlichung: „Friek“ ist die dritte Single seit dem erstaunlichen Auftauchen des gerade 19-Jährigen auf der Pop-Bildfläche in diesem Jahr.

Mit „Divine Goldmine“ und „Soothing Moving“ hat er schon früh die Erwartungshaltung hochgeschraubt und liefert nun einen Song, dem gerade das dazu nötige Selbstbewusstsein in jeder Note anzuhören ist: ‚I can do what I ever wanna do; I can love who I ever wanna love‘. (zu deutsch: Ich kann machen, was ich will. Ich kann lieben wen ich will)

Ein unmissverständlicher Empowerment-Song, eine Aufforderung „zu sein, wer du sein möchtest, ohne dich dafür zu rechtfertigen oder entschuldigen zu müssen“, wie er selbst sagt. Und macht damit klar, dass die Eigenschreibweise des Titels natürlich pure Absicht ist und was er meint, wenn er singt: „Be your own Friek“.

Quelle: instagram.com

Wer ist dieser Boy?

Mit 11 beginnt er eine klassische Klavierausbildung, mit 15 steht er zum ersten Mal mit eigenen Songs auf der Bühne und stellt eine Band zusammen. Mit 17 gewinnt er den Joe Zawinul Award (ein vom Nachlass des legendären Weather-Report-Gründers und Miles Davis-Pianisten gestifteten Nachwuchspreis) und bereist die Studios von Los Angeles.

2019 veröffentlicht er seine erste Single „Divine Goldmine“, die prompt für großes Aufsehen sorgt. Seine Welt aus viel Gefühl und sanftem Groove hat er nicht für sich allein gebaut. Ein Auge auf die Tanzfläche, das andere tief verschlossen für einen Blick nach innen – das trifft den Zeitgeist und wird auf der zweiten Single „Soothing Moving“ genauso hör- und spürbar wie bei seinen erstaunlichen Live-Sets.

Vermutlich werden wir noch mehr von ihm hören.