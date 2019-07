Mika Setzer verzaubert das Netz mit süßem Sommervideo

Samstag, 13. Juli 2019 12:04 Uhr

Im März hatte Mika Setzer mit der Single „Passenger“ seinen ersten Hit gefeiert, nun legt der 21-jährige Sänger und Songwriter mit „Shook“ seine zweite Single vor. Bereits im Alter von fünf Jahren entdeckte Mika, der in der Nähe von Frankfurt aufwuchs, sein Interesse an der Musik, begann mit seinem Onkel Gitarre zu spielen, zu singen und sogar vor Publikum aufzutreten.

Schnell wurde ihm bewusst, dass er sein Leben der Musik widmen wollte. Mit sechzehn lud er sein erstes Cover bei YouTube hoch und erhielt innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Klicks und positives Feedback. Dies motivierte ihn, weiterzumachen. Mika beeindruckt seine Fans nicht nur mit seiner herausragenden, roughen und gleichzeitig sehr melodisch klingenden Stimme, sondern ebenfalls mit seinem charmanten und frechen Grinsen und seiner offenen und positiven Art.

Eine große Vision

Nachdem Mika vor drei Jahren sein Abitur erfolgreich in der Tasche hatte, beschloss er sich voll und ganz auf seine Musikkarriere zu konzentrieren und alles zu geben, um seine Träume zu verwirklichen. Zahlreiche YouTube- und Instagram Uploads, selbstgeschriebene Songs, und Auftritte vor tausenden von Menschen folgten und steigerten seinen Bekanntheitsgrad.

Quelle: instagram.com

Anfang 2018 kam Mika bei Stefan Dabruck im Management unter, wo ebenfalls Künstler wie Robin Schulz, Alle Farben oder Hugel unter Vertrag stehen. Dabruck hatte bereits 2017 sein Talent erkannt und schickte ihn mehrfach nach Nashville in Songwriting-Camps, um zusammen mit Grammy-nominierten Songwritern und Toplinern zu schreiben.

Nach seinem ersten Besuch in Nashville kehrte Mika mit einem Dutzend eigener Songs zurück, die alle so beeindruckten, dass weitere Songwriter-Sessions in Nashville folgten. Mika ist demnach nicht nur ein herausragender Sänger, sondern ebenfalls ein sehr talentierter Songwriter und Komponist, der seine Gefühle und Gedanken auf wunderschöne Weise in Worte und Melodien umwandelt.