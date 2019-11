R&B-Newcomer Pink Sweat$ singt jetzt mit diesem K-Pop-Sternchen

Newcomer Pink Sweat$ meldet sich mit einer weiteren Hit-Single zurück, „I Wanna Be Yours“. Der gefeierte Sänger und Songwriter wird auch in der K-Pop-Szene heiß geliebt. Für die rhythmische Hymne hat er sich mit einem ihrer erfolgreichsten Protagonisten zusammengetan, Crush.

Diese erfrischend Kollaboration macht absolut Sinn, denn Pinks vorherige Single „Honesty“ landete auf dem ersten Platz der R&B-Songs in Korea. Der neue Song folgt auf die jüngste EP „Volume 2“. Diese beinhaltet insgesamt fünf Songs. Unter anderem auch die Hit-Singles „I Know” und „Coke & Henny, Pt. 1”.

Ein gutes Jahr

Das Jahr 2019 hielt eine Reihe von Erfolgen für den talentierten Musiker bereit, darunter die Ernennung zu Apple Musics „Up Next”-Künstler, die Nennung unter Billboards „11 Hip-Hop & R&B Artists to Watch in 2019” und sein TV-Debüt im amerikanischen Hauptprogramm bei „Jimmy Kimmel Live!“ Damit nicht genug, wurde der Durchbruch-Star kürzlich als „Best New Artist” bei den Soul Train Awards 2019 nominiert.

Pink Sweat$ ist ein Künstler aus Philadelphia. Pinks Musik wurzelt im R&B und Soul, wobei sich die typische genre-spezifische Produktion hier zurücknimmt, um melodische Komplexität und lyrisches Können in den Vordergrund zu rücken.

Er begann im Alter von 19 Jahren mit dem Musizieren und schnitt in den legendären Sigma Sounds Studios in Philly Demostimmen. Nach 7 Jahren Arbeit hinter den Kulissen startete Pink Sweat$ im Juli 2018 als Solokünstler.