Sam Smith ist Fan von Newcomerin Maisie Peters

Dienstag, 19. Februar 2019 22:50 Uhr

Bereits seit Monaten als aufsteigender junger Star gehandelt, veröffentlicht Maisie Peters nun ihre offizielle Debütsingle „Stay Young“. Maisie veröffentlichte im vergangenen Jahr ihre Debüt-EP „Dressed Too Nice For A Jacket“ und nahm ein breites Publikum als Support von Tom Walkers Europatour in ihren Bann.

Geschrieben von Peters und Sam „RØMANS“ Romans (Ella Mai, Little Mix, Demi Lovato), der den Track auch an der Seite von Sam De Jong (Thirty Seconds to Mars, Muse) produzierte, ist „Stay Young“ ein Feelgood-Pop-Song, der einem augenblicklich im Kopf bleibt. In ebendiesem macht sich Maisie Gedanken über die Höhen und Tiefen der Jugend und die Opfer des Älterwerdens.

Der Sommer ihres Lebens

„’Stay Young’ ist eine Zeitkapsel, die mein Gefühl des Sommers 2018 einfängt“, erklärt Maisie. „Ich hatte gerade mein Abitur in der Tasche und war endlich bereit, die Musik zu meinem Beruf zu machen. Ich lebte in London und verkehrte täglich in Studios, es war so aufregend und fühlte sich wie der Anfang von etwas Großartigem an. Zugleich jedoch war ich wirklich einsam, während all meine Freunde in der Heimat waren und gemeinsam ausgingen – wie man es als 18-Jähriger tut – und sich auf die Universität vorbereiteten.“

Weiter erklärt sie: „Es ist im Grunde eine Ode an das Jungsein und das Erwachsenwerden, die Aufregung und die bittersüßen Gefühle von Verlust, die damit einhergehen. Außerdem ist es eine Art Versprechen an all meine Freunde, dass ich niemals zu weit weg bin, egal wie viele Kilometer uns trennen!“

Mit über 50 Millionen weltweiten Streams, 2,5 Millionen monatlichen Hörern bei Spotify, Support von großen Radiostationen wie BBC Radio 1 und prominenten Fans wie Sam Smith und George Ezra ist Maisie Peters eine Künstlerin, die man 2019 definitiv im Auge behalten sollte.