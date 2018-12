Saweetie: Ist sie die neue Iggy Azalea?

Samstag, 1. Dezember 2018 15:08 Uhr

Die HipHop-Industrie setzt große Hoffnungen auf sie: Saweetie (25) ist am Start und bereit das Biz ordentlich aufzumischen.

Diamonté Harper, wie Saweetie bürgerlich heißt, hat die Musikindustrie im Sturm erobert: Innerhalb von sechs Monaten knackte sie die 100-Millionen-Stream-Marke, wurde mit Gold ausgezeichnet und erhielt begeisterte Kritiken vom FADER, Noisey und der Los Angeles Times, die sie als „one to watch this year“ betitelte.

Geboren in Santa Clara als Tochter afroamerikanischer und chinesisch-philippinischer Eltern, wuchs sie in Sacramento auf, wo sie sich vom Volleyball-MVP zur Elitestudentin an der USC hocharbeitete. 2017 gelang ihr mit „ICY GRL“ ein viraler Hit, der ihr zum Deal mit Warner Bros. Records verhalf.

„Warum bist du angepisst?“

„Why so pissed?“ (Warum bist du angepisst?), fragt Saweetie auf ihrer neuen Single, zu der es ein aufwendiges Lyric Video gibt. Vielleicht, weil die Rapperin in diesem Jahr auf der Überholspur cruist, dicke Deals einfährt und ihr endlich der große Durchbruch bevorsteht? Auf „Pissed“ holt die kalifornische Künstlerin, die auch als Model arbeitet, zum großen Rundumschlag aus und reißt die Meilensteine des vergangenen Jahres ab.

Quelle: instagram.com

Nachdem Saweetie im März die EP „High Maintenance“ veröffentlichte, legte die Gold-Rapperin im August mit Super-Producer London On Da Track (Post Malone, Drake, Young Thug), G-Eazy und Rich The Kid nach. „Up Now“, ein G-Funk-inspirierter Banger, zeigte sie auf Augenhöhe mit zwei aktuellen Superstars – und beschrieb ihren neuen Szenestatus, nachdem sie mit ihrer Hit-Single „ICY GRL“ derweil schon über 50 Millionen Streams generiert hat. Im Sommer spielte sie beim Hype Festival in Oberhausen erstmals vor deutschem Publikum.