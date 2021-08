Britischer Comedian Sean Lock gestorben

Sean Lock (2014).

18.08.2021 14:51 Uhr

Er hatte Krebs und starb jetzt an den Folgen der Krankheit zuhause im Kreise seiner Familie. Sean Lock wurde 58 Jahre alt.

Der britische TV-Comedian Sean Lock ist tot. Er starb im Alter von 58 Jahren zuhause im Kreise seiner Familie an den Folgen einer Krebs-Erkrankung, wie sein Agent am Mittwoch der Nachrichtenagentur PA mitteilte.

Der in der englischen Stadt Chertsey geborene Lock war in Großbritannien durch seine Auftritte in Produktionen wie „8 out of 10 Cats“, „Have I got News for You“ oder „The Big Fat Quiz of the Year“ bekannt. Kollegen aus der Comedy-Szene zeigten sich betrübt und erinnerten an Locks „unglaublichen Sinn für Komik und seine wirklich einzigartige Stimme“.

Lock war verheiratet und hatte drei Kinder.