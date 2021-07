Janzen und Michalsky werden „Supertalent“-Juroren

Chantal Janzen steigt beim «Supertalent» als Jurorin ein.

06.07.2021 10:24 Uhr

Designer Michael Michalsky und Moderatorin Chantal Janzen komplettieren die neue Jury der RTL-Show „Das Supertalent“.

Die neue Jury der RTL-Show „Das Supertalent“ steht: Designer Michael Michalsky (54) und Moderatorin Chantal Janzen (42) werden in der kommenden Staffel neben Fußballer Lukas Podolski (36) am Jurypult sitzen.

Das gab der Sender am Montagabend in einem Instagram-Post bekannt. „Er ist einer der einflussreichsten Modedesigner Deutschlands, sie die beliebteste Moderatorin der Niederlande“, teilte RTL mit. „Fest steht schon jetzt: Alle Fans dürfen sich auf geballte Unterhaltung freuen.“ Die neue Staffel startet im Herbst 2021.

Beide neuen Jury-Mitglieder bringen einschlägige Erfahrung mit. Michalsky urteilte von 2016 bis 2018 gemeinsam mit Heidi Klum über die Nachwuchsmodels in der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“. Janzen ist seit 2013 Jurorin bei „Holland’s Got Talent“, der niederländischen „Supertalent“-Version.

„Das Supertalent“ gibt es seit 2007. Teilnehmer präsentieren in der Sendung ihre Begabung verschiedenster Art. Zur vergangenen Staffel schalteten samstags zwischen 2,60 Millionen und 3,0 Millionen ein.