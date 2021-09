Kalenderblatt 2021: 16. September

16.09.2021 05:00 Uhr

Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. September 2021:

37. Kalenderwoche, 259. Tag des Jahres

Noch 106 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Cyprian, Edith, Julia, Johannes, Kornelius

HISTORISCHE DATEN

2020 – Der Konservative Yoshihide Suga wird zum neuen japanischen Ministerpräsidenten gewählt. Der 71-Jährige war ein enger Berater von Shinzo Abe, der nach fast acht Amtsjahren zurückgetreten war.

2019 – Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg und die Protestbewegung Fridays For Future werden in Washington mit dem Amnesty-Menschenrechtspreis ausgezeichnet.

2016 – In Stuttgart wird sechs Jahre nach den Massenprotesten gegen das umstrittene Milliardenvorhaben Stuttgart 21 der Grundstein für den künftigen Tiefbahnhof gelegt.

2006 – Bei einem Flammeninferno nach einem Verkehrsunfall im Schweizer Viamala-Tunnel kommen neun Menschen ums Leben, darunter sechs Deutsche.

1996 – Prinzessin Stéphanie von Monaco reicht nach rund einjähriger Ehe die Scheidung von Daniel Ducruet ein.

1991 – Die Schweiz schafft die Todesstrafe im Militärstrafrecht ab. Für Friedenszeiten kennt die Schweiz die Todesstrafe seit 1942 nicht mehr.

1986 – Die EG-Außenminister beschließen in Brüssel Wirtschaftssanktionen gegen das Apartheidregime in Südafrika. Bei den „gezielten Maßnahmen“ handelt es sich um Einfuhrverbote für Eisen, Stahl und Goldmünzen sowie ein Verbot neuer Investitionen.

1966 – Die Metropolitan Opera in New York nimmt den Spielbetrieb nach ihrem Umzug in ein neues Gebäude des „Lincoln Center for the Performing Arts“ auf.

1861 – In der Gussstahlfabrik Friedrich Krupp nimmt „Fritz“, der größte dampfgetriebene Schmiedehammer Deutschlands, seine Arbeit auf.

GEBURTSTAGE

1971 – Amy Poehler (50), amerikanische Schauspielerin und Komikerin („Saturday Night Live“)

1956 – David Copperfield (65), amerikanischer Entertainer und Illusionist

1956 – Peter Stellwag (65), deutscher Tischtennisspieler, viermal deutscher Meister im Einzel

1943 – Oskar Lafontaine (78), deutscher Politiker, Vorsitzender der Partei Die Linke 2007-2010, SPD-Vorsitzender 1995-1999, Ministerpräsident des Saarlandes 1985-1998

1886 – Hans Arp, deutsch-französischer Bildhauer, Maler und Dichter, Vertreter des Surrealismus, gest. 1966

TODESTAGE

2016 – Edward Albee, amerikanischer Dramatiker („Wer hat Angst vor Virginia Woolf“), geb. 1928

1996 – Otto Heuschele, deutscher Schriftsteller („Ins neue Leben“, „Musik durchbricht die Nacht“), geb. 1900