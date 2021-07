Kalenderblatt 2021: 17. Juli

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

17.07.2021 05:00 Uhr

Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Juli 2021:

28. Kalenderwoche, 198. Tag des Jahres

Noch 167 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Alexius, Donata, Hedwig, Marina

HISTORISCHE DATEN

2020 – Der frühere Fußball-Weltmeister André Schürrle beendet im Alter von nur 29 Jahren überraschend seine Karriere als Profi.

2019 – Bayern führt strengere Regeln im Umwelt-, Natur- und Artenschutz ein. Mit großer Mehrheit billigt der Landtag den Gesetzentwurf des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“, den fast 1,75 Millionen Menschen mit ihrer Unterschrift unterstützt hatten.

2006 – Der Oberste Gerichtshof in Santiago de Chile hebt die Immunität des früheren Diktators Augusto Pinochet im Fall zweier Morde an politischen Gegnern der Diktatur auf.

1996 – Ein Jumbo-Jet der amerikanischen Fluggesellschaft TWA explodiert auf dem Flug von New York nach Paris kurz nach dem Start vor der Küste von Long Island. Alle 230 Insassen kommen ums Leben.

1981 – Beim Einsturz von zwei Galerien über der Lobby eines Hotels in Kansas City (US-Bundesstaat Missouri) kommen 114 Menschen ums Leben.

1976 – Indonesien annektiert das ehemals portugiesische Osttimor als 27. Provinz.

1951 – Der älteste Sohn des zurückgetretenen belgischen Königs Leopold III. besteigt als König Baudouin I. den Thron.

1936 – Der spanische Bürgerkrieg beginnt mit einer Militärrevolte in Spanisch-Marokko, die kurze Zeit später auf Spanien übergreift.

1871 – In Weimar wird die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger vom „Ersten allgemeinen deutschen Bühnenkongreß“ ins Leben gerufen, die erste Gewerkschaft für deutsche Theater-Angestellte.

GEBURTSTAGE

1954 – Angela Merkel (67), deutsche Politikerin, Bundeskanzlerin seit 2005, Bundesvorsitzende der CDU 2000-2018

1951 – Frank Castorf (70), deutscher Regisseur, Intendant der Volksbühne Berlin 1992-2017

1941 – Jürgen Flimm (80), deutscher Theaterintendant und Regisseur, Intendant der Berliner Staatsoper Unter den Linden 2010-2018, Intendant des Hamburger Thalia Theaters 1985-2000

1931 – Walter Odersky (90), deutscher Jurist, Präsident des Bundesgerichtshofs 1988-1996

1871 – Lyonel Feininger, deutsch-amerikanischer Maler, gründete gemeinsam mit Paul Klee, Wassily Kandinsky und Alexej von Jawlenski die Künstlergruppe „Blaue Vier“, Lehrer am Bauhaus in Weimar und Dessau, kehrte 1937 in die USA zurück, gest. 1956

TODESTAGE

2006 – Elfriede Kuzmany, deutsch-österreichische Schauspielerin („Sternsteinhof“), geb. 1915

2001 – Katharine Graham, amerikanische Verlegerin, Herausgeberin der „Washington Post“ 1963-1993, geb. 1917