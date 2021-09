Kalenderblatt 2021: 7. September

07.09.2021 05:00 Uhr

Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. September 2021:

36. Kalenderwoche, 250. Tag des Jahres

Noch 115 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Melchior, Regina, Stephan

HISTORISCHE DATEN

2020 – Der historische Viermast-Segler „Peking“ kehrt als Museumsschiff in seinen Heimathafen Hamburg zurück. 1911 gebaut, wurde er lange im Salpeterhandel mit Chile eingesetzt. Später lag das Schiff in New York.

2011 – Bei einem Flugzeugabsturz nahe Jaroslawl in Russland kommen 44 Menschen ums Leben, darunter das Team des russischen Eishockey-Erstligisten Lokomotive Jaroslawl mit dem deutschen Nationalspieler Robert Dietrich.

1996 – Der wegen seiner von Gewalt geprägten Musik umstrittene US-Rapstar Tupac Shakur wird in Las Vegas (Nevada) durch Schüsse schwer verletzt. Er stirbt sechs Tage später.

1986 – Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu wird als erster Schwarzer Erzbischof von Kapstadt und damit Oberhaupt der Anglikanischen Kirche in Südafrika.

1966 – Auf dem deutschen Passagierschiff „Hanseatic“ bricht im Hafen von New York ein Großbrand aus. Das Schiff muss abgewrackt werden.

1951 – Als letztes Verfassungsorgan der Bundesrepublik nimmt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine Arbeit auf. Die feierliche Eröffnung des Gerichts findet erst am 28. September 1951 statt.

1951 – Bundespräsident Theodor Heuss stiftet den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

1911 – In Hamburg wird der 426,5 Meter lange Elbtunnel eröffnet. Er verbindet die St. Pauli-Landungsbrücken mit dem Hafengebiet.

1901 – Der sogenannte Boxeraufstand in China wird durch den Frieden von Peking beendet. China verpflichtet sich unter anderem zur Zahlung hoher Kriegsentschädigungen an die Kolonialmächte. „Boxer“ wurden Gruppierungen genannt, die das Ziel der Befreiung Chinas von ausländischer Einflussnahme verfolgten.

GEBURTSTAGE

1981 – Hannah Herzsprung (40), deutsche Schauspielerin („Vier Minuten“)

1971 – Caroline Peters (50), deutsche Schauspielerin (Krimiserie „Mord mit Aussicht“), Adolf-Grimme-Preis 2007 für ihre Rolle in „Arnies Welt“

1961 – Jochen Horst (60), deutscher Schauspieler („Balko“)

1951 – Chrissie Hynde (70), amerikanische Rockmusikerin, Sängerin der britischen Pop-Gruppe Pretenders („Don’t Get Me Wrong“)

1946 – Dirk Roßmann (75), deutscher Unternehmer, Gründer der Drogeriemarktkette „Rossmann“ 1972

TODESTAGE

2004 – Siegward Sprotte, deutscher Maler, Ehrenbürger von Potsdam, geb. 1913

1984 – Liam O’Flaherty, irischer Schriftsteller („Die Nacht nach dem Verrat“, „Herr Gilhooley“, „Insurrection“), geb. 1896