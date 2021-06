Mann verklagt Frau wegen Tinder-Date ohne Sex?

Mann verklagt Frau wegen Tinder-Date ohne Sex?

27.06.2021 20:30 Uhr

Eine Frau schilderte auf TikTok, wie ein Typ von Tinder ihr mit eine Klage drohte, weil sie nicht mit ihm schlafen wollte.

Jede Frau, die über die App Tinder Dates hatte, kann sicherlich so einige unterhaltsame Freak-Geschichte erzählen. Aber Emily Mackinnon aus den USA schießt den Vogel ab.

Ihr Date wollte sie angeblich verklagen, weil sie keinen Sex mit ihm hatte!

Quelle: giphy.com

Stinkiger Typ

Emily Mackinnon bringt mit ihrer Story die Menschen auf TikTok gerade zum Lachen und Kopfschütteln. Auf der Online-Plattform erzählte sie die kuriose Geschichte von ihrem Date mit einem Jurastudenten.

Das Treffen lief anscheinend gut und sie folgte seiner Einladung noch mit zu ihm zu kommen. Als sie anfingen, sich zu küssen und sich auszuziehen, verging ihr jedoch schnell die Lust auf mehr – denn wie sie erzählte, soll der Typ untenrum schrecklich gerochen haben.

Bremsspuren in der Unterhose

Sie erzählte über ihr Stinktier von einem Date: „Ich sage es auch, es war ein Anblick zum Fürchten. Ich konnte nicht glaube, was ich da sah. Es hat seltsam gerochen. Mir war klar, ich muss hier sofort weg. In meinem Kopf schrie es: ‚Evakuierung eingeleitet. Mission sofort abbrechen.‘ Selbst nachdem ich weg war, könnte ich es noch riechen. … Da waren Bremsspuren in seiner Unterwäsche. Es muss sich schon sehr lange nicht gewaschen haben.“

Quelle: giphy.com

Typ drohte ihr mit einer Klage

Nach diesem ersten Schock folgte in ihrer Story aber kurz darauf der zweite. Mr. Stinky Date schickte Emily angeblich einige Tage danach einen Brief mit der Drohung, sie zu verklagen. Der Grund? Sie hätte einen mündlichen Vertrag zwischen ihnen gebrochen.

Aus irgendeinem Grund dachte Herr Bremsspur anscheinend, dass seine Tinder-Dates verpflichtet wären, mit ihm Sex zu haben.

Emily schlug zu zurück

Mit solch miesen Nummern landete er bei Emily aber bei der falschen Person. Sie erzählte weiter auf TikTok:

„Aber das war schon okay. Ich habe die Angelegenheit sehr schnell in Ordnung gebracht. Dieser Typ hatte auf dem Date ständig davon erzählt, dass sein Vater ein toller Anwalt sei. Also habe ich einen Termin bei seinem Vater gemacht und ihm brühwarm alles über seinen Sohn erzählt.“

Und danach der ganzen Welt auf TikTok. Na Herr Bremsspur, wer schaut jetzt blöd aus der Wäsche?