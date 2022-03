Shitstorm: Peinlicher Protz-Putin predigt Krieg in 12.000-Euro-Jacke

Grotesker könnten die Gegensätze nicht sein. Während er die Ukraine in Schutt und Asche legt und die russische Bevölkerung unter den Sanktionen leidet, gönnt sich Kriegstreiber Wladimir Putin ein sündhaft teures Jäckchen. Die natürlich aus dem eigentlich verhassten Westen stammt...

Kreml-Kriegsverbrecher Wladimir Putin (69) hat wieder einmal bewiesen, dass für ihn keine Grenzen gelten. Einem Großteil seiner eigenen Bevölkerung geht es aufgrund der Folgen des russischen Einmarschs in der Ukraine zunehmend schlechter. Reichen Oligarchen-Kids und deren Eltern geht es an den Kragen und westliche Konzerne werden aus Russland verbannt.

Im Gegensatz dazu legt der Kreml-Diktator eine Doppelmoral an den Tag, die seine Lächerlichkeit erneut unter Beweis stellt. Einen öffentlichen Auftritt funktionierte der Tyrann ungewollt in eine Modenschau für italienische Luxus-Labels um.

Am 18. März zeigte sich Wladimir Putin mal wieder dem Rest der Welt. Im Zuge einer Pro-Kriegs-Kundgebung genoss der Kriegsverbrecher im Moskauer Luschniki-Stadion das Bad in der bestellten Menge. Doch während er den Zusammenhalt aller Russen im Krieg gegen die Ukraine predigte, trug er paradoxerweise einen Mantel im Wert von umgerechnet 12.000 Euro der Marke „Loro Piana“.

Wladimir Putin: Die seltsamen Vorlieben des niederträchtigen russischen Feldherrn

Laut britischen „Mirror“ beträgt der Preis in etwa das 31-fache des durchschnittlichen Monatslohns der Nation! Und die Spaltung zwischen Arm und Reich ja noch nicht groß genug ist, gönnte sich der angeblich so volksnahe Feldherr offenbar noch einen Pullover im gleichen Aufriss für knappe 3.000 Euro des italienischen Designers „Kiton“.

Und das, obwohl doch der gesamte freie Westen kürzlich zum Feindbild erklärt worden ist und die einheimische Wirtschaft gestärkt werden soll. Diese Scheinheiligkeit muss man sich mal vorstellen.

Der russische Kriegstreiber wirkt verloren auf der großen Bühne

Mit seiner lächerlichen Inszenierung (wahrscheinlich war unter dem Watteding noch eine schußsichere Weste) sah sich Putin seither einem Kreuzfeuer des Spotts ausgesetzt. Augenscheinlicher kann sich ja auch die Liebe des Kriegstreibers für westliche Marken mit seiner Propaganda nicht beißen. „Putin hasst den Westen. Außer die Jacke für 12.000 Euro einer italienischen Luxus-Marke“, twitterte eine Userin.

Elon Musk droht Wladimir Putin mit Prügel: „Meine es todernst“

Den krassen Gegensatz beschreibt dieser Tweet: „#Putin in der #LoroPiana-Jacke, während der Westen dabei ist, das #russische Wirtschafts- und Finanzsystem zu versenken, sodass die normalen #Russen noch mehr leiden werden. #Putin und sein Regime leben im #Luxus: Villen, Yachten usw.“ Als Reaktion auf die russische Invasion haben viele westliche Unternehmen inzwischen ihren Rückzug aus Russland verkündet.

While Russians are fighting over groceries in supermarkets, Putin appeared in front of the Luzhniki audience in a Loro Piana jacket for almost one and a half million rubles.#FCKPTN pic.twitter.com/YP2gIRUEgu

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) March 18, 2022