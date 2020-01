Kim Kardashian rechtfertigt ihren leeren Kühlschrank

Kim Kardashian (39) hat täglich mindestens vier hungrige Mäuler zu befriedigen, denn schließlich hat sie gemeinsam mit Ehemann Kanye West vier Kinder. Erst kürzlich postete Kim ein Bild von sich für ihrem Kühlschrank und der Inhalt machte ihre Follower etwas stutzig.

In ihrem Kühlschrank, den Kardashian auf Instagram zeigte, befanden sich lediglich mehrere Flaschen Wasser und Milch. Zurecht fragten sich ihre Follower: Was bekommen ihre Kinder North (6), Saint (4), Chicago (1) und Psalm den ganzen lieben langen Tag zu essen?

Quelle: instagram.com

Geht Familie Kardashian-West etwa morgens, mittags und abends außerhalb essen? Selbstverständlich nicht und das wollte Kim ihren Fans auch beweisen. Zuvor hagelte es Kommentare wie z.B. „Esst ihr nur Milch?“ oder „Ich sehe nichts in diesem Kühlschrank, dass eine Familie mit vier Kindern erklären würde.“

Sie hat mehrere Kühlschränke

Kim sah sich also in der Lage sich rechtfertigen zu müssen und nahm ihre Follower in ihrer Instagram-Story mit auf Tour durch ihre Küche. Sie schrieb: „Ich habe eine Reihe von Kommentaren von Leuten gesehen, die sich gefragt haben, wie ich meine 4 Kinder füttere, und da ihr es unbedingt wissen wollt, ist hier ein kleiner Blick in unseren Hauptkühlschrank mit vielen Früchten und Gemüse!“

Hauptkühlschrank deswegen, weil Madame natürlich nicht nur einen besitzt, das wäre ja auch viel zu normal. Sie hat nämlich einen Kühlschrank der allein für frisches Obst, Wasser und Milch dient. Dann hat sie natürlich noch einen begehbaren Kühlschrank, wo der Rest lagert. Nobel geht die Welt zugrunde…