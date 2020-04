Adam Levine: Wird er nochmal Vater?

Adam Levine hat über seine Familienplanung gesprochen. Der Sänger und seine Frau Behati Prinsloo haben bereits zwei Kinder.

Ob es dabei bleiben soll, hat der Ehemann des Models jetzt in der ‘Sirius XM Show’ verraten: „Wenn ich sie jetzt fragen würde, ob wir jetzt ein weiteres Baby machen wollen, würde sie mich schlagen. Sie ist nicht bereit dazu.“

Quelle: instagram.com

Das sagt seine Frau dazu

Nach der Geburt ihres ersten Kindes hatte Behati, wie sie zuletzt ausgeplaudert hat, Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit. Im Interview mit ‚Net-a-Porter‘ erklärte sie: „Sieben Monate nach der Geburt meines ersten Kindes wurde ich mit Gio schwanger. Ich hatte 15 Jahre lang gemodelt und als ich schwanger wurde, wollte ich nichts machen, ich wollte die Zeit genießen. Ich habe es gemocht, schwanger zu sein und nicht zu arbeiten. Als ich zum zweiten Mal schwanger wurde, machte ich dasselbe.“

Und weiter: „Nach meinem ersten Kind litt ich an leichten Wochenbettdepressionen und es war schwierig, in den Alltag zurückzukehren. Aber beim zweiten Mal, fühlte sich alles so viel einfacher an: Es war einfacher, zum Sport zu gehen, das Stillen war leichter. Niemand drängte mich, zurück zur Arbeit zu gehen, nicht mal ‚Victoria's Secret', bei denen ich unter Vertrag stand – sie fragten mich nie, wann ich zurück zur Arbeit kommen werde."