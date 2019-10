Adele jetzt mit 20kg weniger!

Adele begeistert die Fans im Moment mit ihrem unglaublichen neuen Look. – die Sängerin hat ganze 20 Kilogramm verloren! Ihren Gewichtsverlust zeigte sie am vergangenen Mittwoch ganz öffentlich beim Geburtstag von Rapper Drake in LA.

Sie erschien im Stil des alten Hollywood-Glamours und trug ein langes schwarzes Samtkleid mit Bardot-Ärmeln im Vintage-Stil. Ihr Haar war zu einem straffen, dicken Retro-Pferdeschwanz hochgebunden und ihr Augen-Make-Up war offensichtlich aus den 60’ern inspiriert. Das Kleid zeigte ihre straffen Arme und betonte ihre erschlankte Figur – siehe Video!

Niemand sollte ihre Tränen sehen

Die Blondine schien ihr Selbstbewusstsein und ihr neues Körpergefühl in vollen Zügen zu genießen. Auf der Party posierte sie für die Kameras immer wieder mit einem sexy Schmollmund und einem fröhlichen Lächeln. Außerdem wurde sie mit einem Drink in der Hand entdeckt, während sie sich unter die anderen Partygäste mischte.

Doch trotz der scheinbar spaßigen Nacht endete diese dann wohl doch schlecht für Adele. Später wurde die 31-Jährige nämlich weinend auf dem Rücksitz ihres Wagens gesehen, der sie nach Hause bringen sollte. Die Musikerin versuchte ihr Gesicht mithilfe ihrer Handtasche zu verbergen, damit niemand ihre Tränen sehen konnte. Ob ihr die Scheidung von ihrem Ehemann Simon Konecki doch noch zusetzt?

Nein es ist wohl eher Pete Geracimo. Der Personal-Trainer und Ernährungscoach hat wohl keinen geringen Anteil an de erstaunlichen Look der berühmten Britin.

Ihre Follower will sie trotzdem an ihrem neuen Figur-Glück teilhaben lassen. Sie postete ein Foto von sich während Drakes Party. Darauf formt sie einen Kussmund und hat die Augen geschlossen. Dazu schrieb sie: „Früher habe ich geheult, aber jetzt schwitze ich“.