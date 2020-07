Adeline Norberg schwärmt von Michael Wendler: „Er ist ein mega Vater“

Adeline Norberg hat mit lobenden Worten ausgedrückt, dass ihr Vater Michael Wendler kein besserer Papa sein könnte. Die Tochter des Musikers und der 49-jährigen Claudia Norberg steht seit der Scheidung ihrer prominenten Eltern des Öfteren zwischen den Stühlen.

Die neue Ehefrau des 48-jährigen Michael Wendlers, die 19-jährige Laura Müller, hat nach der Trauung den Mädchennamen von Claudia angenommen, was die Ex-Partnerin des Wendlers gar nicht gut findet.

Quelle: instagram.com

Sie ist auf der Seite von ihrem Papa

In dem Namenszoff steht Adeline Norberg jedoch auf der Seite ihres Papas und betont dessen großartige Eigenschaften. In einem Interview mit dem TV-Sender RTL schwärmte die schöne Tochter des Schlagerstars nur in den höchsten Tönen von ihrem Papa:

„Ich schätze alles an meinem Vater. Er ist ein mega Vater, der beste Vater, den ich mir nur wünschen beziehungsweise vorstellen könnte“, schwärmte die TV-Persönlichkeit. Die Tochter des Sängers fügte hinzu: „Ich hoffe, dass ich einfach immer für ihn da sein kann, wenn er mich braucht.“