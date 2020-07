Dienstag, 28. Juli 2020 22:17 Uhr

Alessio Lombardi singt hier den Hit seiner Mutter Sarah

Es scheint ganz so, hätte der fünfjährige Alessio Lombardi sein Gesangstalent von seinen Eltern Sarah und Pietro geerbt. Auf Instagram hat die Sängerin gerade nämlich gezeigt, wie der Kleine ihren Hit "Te Amo Mi Amor" performt.

Die 27-Jährige und der Sänger wurden vor allem durch ihre Teilnahme in der beliebten Castingshow „DSDS“ bekannt. Jetzt hat auch Alessio in einem niedlichen Videoclip, der in der Instagram-Story der schönen Musikerin Sarah gezeigt wurde, sein Gesangstalent zum Besten gegeben.

Quelle: instagram.com

Mama muss nachhelfen

Der Sohnemann ist in dem Clip dabei zu sehen, wie er auf einer Schaukel sitzt, auf dieser hin und her schwingt und dabei stolz den aktuellen „Te Amo Mi Amor“-Hit seiner Mama trällert.

Der Sohn des ehemaligen Paares kann den Songtext zwar noch nicht ganz so perfekt nachsingen, wobei seine Mutter lachend in den Song einspringt, um ihm bei den Textwacklern zu helfen. Sarah war sichtlich gerührt und glücklich darüber, das süße Duett mit ihrem kleinen Schatz singen zu können.

Duett mit dem Vater

Auch Alessios Papa Pietro soll seinen Sohn nicht selten dazu motivieren, mit ihm ein Ständchen zum Besten zu geben. Erst vor Kurzem sang der Musiker in einem Vater-Sohn-Duett eine Interpretation seines Tracks „Kämpferherz“. (Bang)