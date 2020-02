Alphonso Williams: Ruhestätte von Grabräubern geplündert

Alphonso Williams‚ Grab wird immer wieder von pilgernden Fans beschädigt. Der Musiker erlag im Oktober 2019 im Alter von 57 Jahren seiner Krebserkrankung. Seitdem können Fans seine Ruhestätte in Oldenburg besuchen, das von Alphonsos Familie liebevoll gepflegt wird.

Allerdings kam es in letzter Zeit immer wieder zu mutwilligen Zerstörungen des Grabs, wie seine Angehörigen nun auf Facebook berichteten. Zwar freue es sie, dass so viele Menschen ihren Vater so oft besuchen kommen, schreibt die Familie zu einem Foto des Grabs.

Quelle: instagram.com

„Es bricht uns das Herz“

Auf der anderen Seite treiben es manche zu bunt, heißt es weiter: „Wir bitten jedoch darum, Papas Grab nicht zu beschädigen, zu zerkratzen, Sachen zu verschieben – oder noch schlimmer – mitzunehmen. Wir geben uns sehr viel Mühe damit, das Grab für Papa herzurichten, weshalb es uns das Herz bricht wenn etwas am nächsten Tag fehlt oder kaputt gemacht wurde.“

Dies sei in letzter Zeit häufiger passiert. Personen wurden sogar schon auf frischer Tat ertappt, weshalb sie sich nun genötigt gefühlt haben, dieses Problem anzusprechen, schreibt die Familie weiter. „Wir hoffen auf Euer Verständnis.“

Das sagt das Netz

Unter den Kommentaren sind sich die User einig, dass eine Zerstörung des Grabs „respektlos“ und ein „unmögliches Verhalten“ sei. Alphonso wurde als DSDS-Sieger von 2017 bekannt. Neben seiner Frau hinterließ er außerdem noch zwei Kinder.