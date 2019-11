Amanda Seyfried: Wird ihre Tochter die nächste Beyonce?

Amanda Seyfried und Thomas Sadoskis Tochter kann gar nicht genug von Musik bekommen. Die ‚Mamma Mia!‚-Darstellerin und der Schauspieler haben die gemeinsame Tochter Nina.

Wie der stolze Vater nun im Interview mit dem ‚Us Weekly‘-Magazin erzählt, hat die Zweijährige schon jetzt ein ausgezeichnetes Rhythmusgefühl und eine großartige Stimmlage: „Sie ist von Musik besessen. […] Sie ist zweieinhalb und hat’s schon drauf. Das ist unglaublich.“ Der ‚Life in Pieces‘-Star würde dennoch seine Tochter nicht in bestimmte Karriererichtungen drängen wollen.

Die Welt steht ihr offen

Denn nur weil sie musikalisch begabt sei, heiße das noch lange nicht, dass sie damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen möchte, so der 43-Jährige:

„Es ist möglich, Astronaut zu sein und eine tolle Stimmlage zu haben. Mathematiker sind gewöhnlich großartige Klavier- und Violinenspieler. Sie kann machen was auch immer sie möchte und ich gebe ihr diese Chance. Sie wird es mir sagen und ich werde sie unterstützen. Was auch immer ihr Wunsch ist, was auch immer sie glücklich macht.“

Momentan sei die Kleine jedoch eher daran interessiert, sich ihre eigene, imaginäre Welt vorzustellen und mit ihren pinken Tieren zu spielen und zu singen, meint Thomas.