Anna Hofbauer löst mit öffentlichem Still-Bild Diskussionen aus

Anna Hofbauer (31) ist vor rund sechs Wochen Mutter des kleinen Leo geworden und findet sich gerade in ihre neue Rolle als Mama hinein. Vater ist ihr Freund Schauspieler Marc Barthel. Auf Instagram postete die Ex-„Bachelorette“ ein Still-Bild und löste damit Diskussionen aus.

Dass das passieren wird, ahnte die Musicaldarstellerin bereits und schrieb auf Instagram zu dem Foto: „Lang hab ich überlegt, ob ich das Bild poste oder nicht. Schließlich ist es der für mich innigste Moment zwischen Mama und Kind und gleichzeitig ein in der Öffentlichkeit schwer diskutiertes Thema.“

Quelle: instagram.com

„Das normalste der Welt“

Sie hat sich dann doch entschieden das Bild hochzuladen und Anna Hofbauer ergänzt: „Dabei handelt es sich doch um das Normalste der Welt!? Oder was denkst du? Wie stehst du zum Thema Stillen? Stillst du? Auch in der Öffentlichkeit? Möchtest du stillen? Ich bin auf eure Antworten gespannt.“

Viele Follower sind ihrer Meinung und stimmen der Blondine zu. Das Thema stillen in der Öffentlichkeit ist nach wie vor ein heiß diskutiertes Thema, bei dem selten alle auf einen Nenner kommen, so auch in ihrem Kommentaren. Einer schreibt: „Klar braucht dein Baby Muttermilch. Aber muss das jeder sehen?“