Anna Hofbauer zeigt zum ersten Mal ihren Sohn Leo

Vor rund 14 Tagen wurde Anna Hofbauer zum ersten Mal Mutter. Allerdings platze der 31-Jährigen die Fruchtblase bereits in der 35. Schwangerschaftswoche, weswegen sich die Schauspielerin zuletzt komplett zurückgezogen hatte und sich die Fans große Sorgen machten. Doch gerade wurde bekannt, dass sowohl die Blondine, als auch das Frühchen wohl auf sind.

Nachdem sie und Sohn Leo kürzlich das Krankenhaus verlassen konnten, postete die Frau an der Seite des „Notruf Hafenkante„-Stars nun das erste Familienfoto, auf dem Hofbauer gemeinsam mit ihrem Partner Marc Barthel (30) sowie dem Säugling zu sehen ist.

„Leo Löwe, du starker Kämpfer“

Auf dem Insta-Foto strahlen die frisch gebackenen Eltern über das ganze Gesicht. Kein Wunder, denn in den vergangenen Wochen hatten sie aufgrund der geplatzten Fruchtblase auch nicht gerade die einfachste Zeit.

„Willkommen kleiner Leo Löwe, du starker Kämpfer! Die letzten Wochen waren die schönsten und doch auch schwersten und kräftezehrendsten Tage meines Lebens. Nach all den großen, kleinen und riesigen Hürden freue ich mich nun so sehr darauf, endlich in unser Familienleben starten zu können. Danke mein Herz Marc für Alles“, schrieb die 31-Jährige deswegen zu dem Schnappschuss.

Alles gut überstanden

Doch scheinbar hat das Paar, das seit 2017 zusammen ist, nun alles gut überstanden und der kleine Junge liegt sichtbar entspannt in den Armen des „Nur eine Nacht„-Darstellers.