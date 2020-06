Anna Maria Damm: So feiert ihre Tochter Geburtstag

Anna Maria Damms Tochter Eliana hat am 7. Juni ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Auf Instagram hat die ehemalige GNTM-Kandidatin ihren Followern verraten, was sie sich anlässlich dessen so überlegt hat.

„Ich habe einen Kuchen mit Frischkäse und Himbeeren gebacken“, so die Influencerin in ihrer Story. „Außerdem habe ich Balloons bestellt, aus denen eine Girlande entsteht.“ Das Ergebnis dessen, hat sie anschließend in einem Beitrag präsentiert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anna Maria Damm (@annamariadamm) am Jun 7, 2020 um 2:59 PDT

Diese Geschenke hat Eliana bekommen

Als Geschenk gab es ein T-Shirt mit einem Reh-Motiv, das von der Kleinen begeistert in Empfang genommen wurde. Zudem durfte sich Eliana über einen Kasten mit Bausteinen freuen.