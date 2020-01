Anne Hathaway verarscht andere mit den Namen ihrer Kinder

Anne Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman haben bereits einen gemeinsamen Dreijährigen. Nun entschieden sie sich die beiden wohl für den Klassiker „Jack“ als Namen für ihr zweites Kind.

US-amerikanischen Berichten zufolge kam das Baby im November 2019 auf die Welt, aber die ‚Plötzlich Prinzessin‚-Schauspielerin nimmt die Privatsphäre ihrer Kinder sehr ernst und hält diese aus der Öffentlichkeit fern. Vor der Geburt ihres zweiten Sohnes erzählte die 37-Jährige, dass sie und ihr Mann sich auch mal einen Spaß erlauben, wenn es um das Aussuchen eines Babynamens geht.

Quelle: instagram.com

„Ich genieße es sehr“

Sie verriet in der Sendung ‚Live with Kelly and Ryan‘: „Es ist wirklich grausam, aber ich genieße es sehr. Jeder ist immer so ernst, wenn es um Babynamen geht und freut sich für einen und ist nett zu einem, und all diese Dinge. Und das will ich ausnutzen.“

Sie erzählt, worin genau ihr Trick besteht: „Adam und ich versuchen uns Namen auszudenken, die eigentlich schön klingen, aber die andere Menschen in große Verlegenheit bringen.“

Beim ersten Sohn war es genauso

Die ‚Les Misérables‚-Darstellerin spielte diesen Streich bereits vor der Geburt ihres ersten Kindes Jonathan. Sie berichtete: „Bei Jonathan haben wir uns den Namen Quandré überlegt. Und dann haben wir die Leute ständig korrigiert, weil sie es nie richtig ausgesprochen haben.“ Bei ihrem zweiten Baby nannten Anne und Adam den Leuten auf die Frage, wie denn ihr Kind heiße, den Namen Africa, mit der Betonung auf der ersten Silbe.

Der Film-Star schmunzelte: „Und dann sieht man ihnen richtig ernst und intensiv in die Augen und man schaut nicht weg, und blinzelt auch nicht. Und dann sieht man, wie sie sich innerlich winden.“ Aber auch wenn der Trick bei Freunden und höflich fragenden Fremden wirkt, so durchschauen Familienmitglieder den schrägen Sinn für Humor des Ehepaars meist sofort, so die Schauspielerin.