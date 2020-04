Anne-Marie schmeißt Online-Geburtstags-Fete für ihre Fans

Anne-Marie hat morgen (7. April) Geburtstag – gefühlt feiert sie ihren Geburtstag, seit im Februar ihre Single „Birthday“ erschien. Doch nun ist es endlich offiziell soweit: die Britin begeht ihren 29. Geburtstag.

Und das will sie mit all ihren Fans tun: an ihrem Ehrentag, dem 7. April also, wird es ab 15 Uhr unserer Zeit über Anne-Maries YouTube-Kanal ein weltweites Livestream-Event geben.

Ihre Fans dürfen bestimmen

Und auch für den Rest des Tages sind die Fans an der Planung beteiligt: in den letzten Tagen führte Anne-Marie in ihren Socials täglich eine Umfrage durch, wie sie ihren Tag verbringen soll.

Los ging es mit der Twitter-Umfrage, was sie zum Frühstück essen soll, gefolgt von der TikTok-Umfrage, was sie tragen soll. Weitere Fragen gab es über Instagram, Youtube und Facebook und ihre Fans voteten fleißig. Über die Ergebnisse und den Tagesablauf wird uns Anne-Marie dann morgen sicher auf dem Laufenden halten.