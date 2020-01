Anne Wünsche: Ist der BTN-Star erneut schwanger?

Während die Fans Anne Wünsche als stets aufgeweckte junge Frau kennen, beschwerte sich die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht„-Darstellerin gerade in ihrer Insta-Story darüber, dass sie derzeit immer müde ist. Was ist da los? Ist die 28-Jährige etwa erneut schwanger?

Immerhin hat die Schauspielerin schon zwei Geburten ihrer Töchter hinter sich und weiß deswegen wohl bestens wie es sich anfühlt ein Baby zu erwarten. „Warum zum Teufel bin ich zurzeit immer so müde? Liegt das am Wetter?“, fragte der Serien-Star etwas verschlafen in die Kamera.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anne Wünsche (@anne_wuensche) am Dez 26, 2019 um 4:29 PST

„Ich hab meine Vitamin D – und Eisentabletten schon ewig nicht mehr genommen. Oh mein Gott. Ich hab gerade echt Panik. Bin ich etwa schwanger?“, kam der Wahl-Berlinerin dann ein Gedankenblitz.

Immer ein Schwangerschaftstest zuhause

Vor lauter Angst rappelte sich Anne deswegen umgehend auf, um sich Gewissheit zu verschaffen. Zu ihrer Beruhigung zeigte sie ihren Abonnenten danach einen negativen Schwangerschaftstest. „Deswegen ist es immer gut einen Test zuhause zu haben. Jetzt bin ich aber wach“, offensichtlich nahm die 28-Jährige das Ganze selbst mit Humor.

Allerdings bestätigte die Darstellerin zuletzt über die Plattform, dass sie sich mit ihrem aktuellen Freund Karim gemeinsame Kinder vorstellen könnte. „Wenn die Beziehung weiter so läuft wie sie jetzt läuft, kann ich es mir durchaus vorstellen, dass ich in einem Jahr eventuell die Pille absetzen würde, dass man vielleicht in anderthalb Jahren schon wieder schwanger ist“, plauderte sie dabei aus. Die beiden sind seit rund einem Jahr ein Paar.