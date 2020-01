Anne Wünsche: So würde sie Karim einen Heiratsantrag machen

Anne Wünsche ist seit einem Jahr glücklich mit ihrem Freund Karim zusammen. Aus der Öffentlichkeit möchte sie ihn allerdings raushalten. Nachdem die Schauspielerin zuletzt verraten hat, dass sie sich vorstellen kann mit dem Glücklichen Kinder zu haben überlegte sich die 28-Jährige nun wie sie ihrem Partner einen Heiratsantrag machen würde.

In einer Frage-Antwort-Runde über Instagram teilte der „Berlin-Tag&Nacht„-Star mit, wie sie ihrem Karim die Frage aller Fragen stellen würde. „Ich finde es geil, wenn man sich in der Stadt von einem Illustrator zeichnen lassen würde und ihm dann heimlich zu sagen, dass er ‚willst du mich heiraten‘ drauf schreiben soll“, so Anne.

Quelle: instagram.com

Ob das Karim gefallen würde?

„Wenn der Zeichner das Bild dann am Ende umdreht wäre die Überraschung groß“, phantasierte sie weiter. Offensichtlich hat sich die ehemalige Darstellerin schon genaue Gedanken gemacht, wie sie ihren Freund überzeugen möchte. Ob sie da auch in die Tat umsetzen wird nachdem sie es nun öffentlich verraten hat ist die andere Frage.

Zuletzt klagte Anne ebenfalls per die Instagram über ihre ständige Müdigkeit. Als ihr der Gedanke kam schwanger zu sein, machte sie daraufhin völlig panisch einen Test, der allerdings negativ war. Nachdem die 28-Jährige bereits zwei kleine Töchter von Verflossenen hat, könnte ein weiteres Kind vorerst auch warten.